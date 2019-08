Democrazia vo cercando

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 23 agosto 2019) La fine del Governo è una buona notizia, senza dubbio.Un altro segnale positivo sono i nuovi pensieri dei mangiatori di popcorn orgogliosi del senzadime e de l’Italia vada pure a sbattere.Un’altra buona notizia è che non ci si limiti ad un fronte “anti”, ma si producano proposte per riportare il nostro paese alla politica, immaginare un futuro, dare un senso a quel futuro e darlo in Europa e per ripristinare, rispetto dell’altro ed accoglienza. Ancor meglio, si torna a parlare di lavoro, di contrasto alla precarietà, di ambiente e qualità dello sviluppo. Non cedendo, mi auguro, nel formularle a qualunque imitazione liberista.Sono risposte ai molti che hanno lo sguardo rivolto solo alla manovra di bilancio, necessaria ed inevitabile, ma non è l’unico problema.Non basta una manovra di bilancio a ricucire la ...

