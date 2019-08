Brindisi | incidente stradale all' incrocio per Oria e Cellino San Marco | nessuna vittima

Brindisi - tre ragazzi morirono in un incidente stradale : una mamma cerca la verità : Non si dà pace da ormai quattro mesi Alessandra D'Adamo, la mamma di Davide Cazzato, il 19enne morto insieme ad altri tre ragazzi in un terribile incidente stradale avvenuto il 23 marzo scorso alle porte di San Pietro Vernotico, nel Brindisino. Come si ricorderà, il caso è stato ripreso anche da questa testata: la tragedia sconvolse tre intere comunità, quella del comune capoluogo, di cui Davide era originario, quella della piccola frazione di ...