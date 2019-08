10 errori di bellezza | se li conosci | li eviti

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 23 agosto 2019) 1. Il fondotinta serve per mascherare2. Tagliarsi i capelli di frequente ne accelera la ricrescita3. Mai ombretti scintillanti se sei over 404. Prima del trucco devi applicare sempre il primer5. Il make-up con SPF protegge dal sole6. Le doppie punte possono essere riparate7. No ai rossetti brillanti per le over 358. Utilizzare una crema anti-età sin da giovani è meglio9. Sorridi sempre quando applichi il blush10. Non applicare mai prodotti oleosi sulla pelle grassaNon sorridere quando metti il blush e del primer per fissare il trucco puoi, francamente, farne a meno. Sì, hai letto bene. Così, in poche parole, la make-up artist delle celeb, Amanda Ramsay, qualche tempo fa, via Dailymail.co.uk ha cancellato alcuni tra glidel make-up più inossidabili di sempre. E non solo, perché la truccatrice di fama mondiale ha proprio stilato una lista in cinque punti sui luoghi comuni più ...

