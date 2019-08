Pensione di Inabilità 2019 | beneficiari | calcolo | importo e domanda

Fonte : leggioggi

(Di giovedì 22 agosto 2019) L’ordinamento previdenziale italiano prevede in favore dei soggetti per i quali viene accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, una specifica prestazione economica che prende il nome didi. Possono accedere al beneficio economico, che è erogato adel richiedente, i soggetti riconosciuti invalidi al 100% il cui stato di salute non permette loro si svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno a carattere temporaneo. Al riguardo, si precisa sin da ora, che l’INPS prevede due tipi di pensioni di: quella previdenziale, regolata dalla L. n. 222/1984; quella civile, disciplinata dall’art. 12 della L. n. 118/1971 che è invece, una prestazione assistenziale, vincolata al rispetto di determinati requisiti reddituali. Ma chi può accedere alladi? Quali sono i requisiti da possedere? A ...

