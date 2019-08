Nadia Toffa | morta la nonna Maria Cocchi Non ha retto al dolore

Nadia Toffa - è morta la nonna Maria Cocchi : A qualche giorno di distanza dal funerale di Nadia Toffa, è mancata anche la nonna della conduttrice, Maria Cocchi. La donna aveva 97 anni e martedì 20 agosto sono state celebrate anche le sue esequie a Cerveno, un piccolo centro in provincia di Brescia. Era la nonna materna di Nadia Toffa, che era a sua volta una dei suoi cinque nipoti. La signora Cocchi da qualche anno era nota nel suo paese per essere la persona più anziana del luogo ed è ...

Nadia Toffa - Niccolò Torielli : «Ricominciare Le Iene senza di lei sarà duro» : Tra i colleghi de Le Iene giunti a Brescia venerdì scorso per dare l’ultimo saluto a Nadia Toffa, uno degli assenti era Niccolò Torielli. Il conduttore radiofonico e inviato della trasmissione di Italia 1, infatti, non ha potuto lasciare Gallipoli, dove si trova da qualche tempo per la conduzione di 105 Zen. Niccolò Torielli, quindi, aveva salutato su Instagram la collega conosciuta a Le Iene: «Dispiace non esserci stato per l’ultimo ...

Pierluigi Diaco piange in tv e chiede scusa a Nadia Toffa : Pierluigi Diaco nel corso della sua trasmissione “Io e te” ha ricordato Nadia Toffa” morta il 13 agosto, dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro. Il conduttore ha raccontato che era solito concedersi lunghe chiacchierate con lei e oggi rimpiange di non aver capito fino in fondo il suo dolore e la sua rabbia: «Chiedo scusa a Nadia Toffa, non ho capito il suo grido di dolore». Il condotture ha poi parlato delle sue conversazioni con Nadia ...

Pierluigi Diaco chiedo scusa a Nadia Toffa : Nel corso della puntata del programma “Io e te” Pierluigi Diaco ha ricordato Nadia Toffa. La conduttrice e inviata de “Le Iene” è morta il 13 agosto, dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro. Il conduttore ha raccontato che era solito concedersi lunghe chiacchierate con lei e oggi rimpiange di non aver capito fino in fondo il suo dolore e la sua rabbia: «chiedo scusa a Nadia Toffa, non ho capito il suo grido di dolore». Il condotture ha ...

Nadia Toffa - Ilary Blasi non va ai funerali : insulti choc sui social. «Sta in vacanza a divertirsi» : Dopo la morte di Nadia Toffa, tantissimi sono stati i commenti di commozione da parte di fan, amici e colleghi della ex conduttrice de Le Iene, scomparsa a causa di un cancro. Ma tante sono state anche le polemiche social, e l’ultima ha visto come protagonista, o meglio come bersaglio, un’altra conduttrice della trasmissione di Italia 1, ovvero Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti era infatti assente ai funerali di Nadia: in più sul suo ...

Nadia Toffa - l’ultimo messaggio su Facebook : «Ho dolore ovunque». Ma non è vero : «l’ultimo messaggio su Facebook di Nadia Toffa». Questo è probabilmente uno degli elementi più cercati sul web. Il silenzio social che ha accompagnato la presentatrice delle Iene morta martedì 13 agosto dopo una lunga battaglia contro il cancro è un tema che aveva scosso i fan prima della tragica notizia. Sul web è iniziato però a circolare un lungo messaggio, parole attribuite alla Toffa prima della morte. Come spesso accade in questi casi però ...

Nadia Toffa - lo strazio del collega de Le Iene Niccolò Torielli : "Non ci sono stato per l'ultimo saluto" : "Dispiace non esserci stato per l'ultimo saluto insieme alla nostra grande famiglia, quello che ci hai insegnato rimarrà impresso nei nostri cuori. Ciao Nadia, grande guerriera", scriveva Niccolò Torielli sul suo profilo Instagram subito dopo la morte della collega. Ora il conduttore torna sull'argo