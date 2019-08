Matteo Mammì e Anna Safroncik | flirt già finito | lui in vacanza con un' altra

Anna Safroncik e Matteo Mammì : è già finita - lui in vacanza con un’altra : Anna Safroncik e Matteo Mammì non stanno insieme Non è neppure cominciata che è già finita la liaison tra Anna Safroncik e Matteo Mammì. L’attrice e il manager, ex dirigente Sky, erano stati pizzicati in vacanza insieme lo scorso luglio ma ad agosto la situazione è completamente ribaltata. Matteo, ex fidanzato storico di Diletta Leotta, […] L'articolo Anna Safroncik e Matteo Mammì: è già finita, lui in vacanza con un’altra ...

Anna Safroncik con Matteo Mammì/ Ma spunta il Principe azzurro - chi è Fabio Borghese? : Anna Safroncik e Matteo Mammì sarebbero la coppia dell'estate, ma alcuni gossip vogliono che nella vita dell'attrice ci sia anche qualcun altro.

Le nozze avrebbero allontanato Diletta Leotta e Matteo Mammì - poi l’incontro con Daniele Scardina : Secondo il settimanale Chi, la relazione tra Diletta Leotta e Matteo Mammì sarebbe finita a causa di una serie di divergenze relative al progetto di sposarsi. La conduttrice DAZN non se la sarebbe sentita di fare il grande passo. In più, il 9 marzo scorso avrebbe conosciuto il pugile Daniele Scardina.Continua a leggere

Matteo Mammì paparazzato in compagnia di Anna Safroncik : Matteo Mammì è stato paparazzato in compagnia dell’attrice Anna Safroncik. Il settimanale “Chi” li ha fotografati in vacanza in Sardegna insieme, tra sguardi intensi e bagni rinfrescanti. “Chi” racconta che il primo incontro tra Anna e Matteo è avvenuto per caso, durante una cena con amici comuni. Poi un appuntamento a Milano, una cena, un’uscita a Roma ed eccoli qua: complici e affiatati durante un weekend ...

Diletta Leotta in vacanza a Ibiza col pugile Daniele Scardina - mentre l'ex Matteo Mammì si fidanza con Anna Safroncik : mentre il suo ex Matteo Mammì è impegnato in vacanza con la nuova compagnia, l?attrice Anna Safroncik, Diletta Leotta ha deciso di trascorrere una romantica vacanza sul mare di...

Matteo Mammì abbraccia Anna Safroncik - così volta pagina l’ex compagno di Diletta Leotta : Il settimanale Chi ha fotografato Matteo Mammì, ex compagno di Diletta Leotta, in vacanza con Anna Safroncik. Potrebbe essere l’attrice a prendere il posto da qualche tempo lasciato vuoto dalla conduttrice di DAZN. Oggi Diletta è legata a Daniele Scardina, il pugile meglio conosciuto come King Toretto.Continua a leggere

Matteo Mammì - dopo la rottura con Diletta Leotta ha una nuova fiamma? “Weekend di passione in Sardegna con Anna Safroncik” : Matteo Mammì con Anna Safroncik? È l’ipotesi avanzata da Dagospia che ha “beccato” il manager di Sky fresco di rottura con Diletta Leotta mentre si godeva il weekend in Sardegna con l’attrice Anna Safroncik. “I due piccioncini sono spiaggiati in una segreta caletta sarda dove stanno, lontani da occhi indiscreti, consumando un fine-settimana di passione – scrive infatti il sito di Roberto D’Agostino -. ...

Diletta Leotta dimentica Matteo Mammì col pugile Daniele Scardina : Diletta Leotta non è più single. Ha ritrovato l’amore col pugile Daniele Scardina. A meno di un mese dall’annuncio della fine della sua storia con Matteo Mammì, col quale è stata lungamente fidanzata, la giornalista di Sky ha trovato chi le fa battere ancora il cuore. A rivelarlo è il settimanale Spy che ha immortalato la bella Diletta in atteggiamenti affettuosi con Scardina. Il nuovo bello della Leotta ha 28 anni, è campione del ...

