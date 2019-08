Jorge Lorenzo MotoGP | GP Gran Bretagna 2019 | “Ho avuto dubbi sulla mia vita | sono

MotoGp – A Silverstone tutta la verità di Jorge Lorenzo : “se ho contattato Ducati? Posso dire che…” : Jorge Lorenzo chiarisce i rumors di mercato durante il suo stop per infortunio: la verità del maiorchino della Honda in conferenza stampa a Silverstone Riflettori puntati sui piloti in sala stampa a Silverstone: i campioni delle due ruote sono pronti a tornare in pista, dopo una settimana di pausa, per il Gp della Gran Bretagna. Motivati a gareggiare in terra inglese, dopo la cancellazione dello scorso anno per maltempo, i piloti non ...

MotoGp - Max Biaggi ‘rilancia’ Jorge Lorenzo : “il passaggio in Ducati? Gli avrebbe fatto bene - ma…” : L’ex pilota italiano si è soffermato sulle voci relative al contatto tra Lorenzo e la Ducati, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda Jorge Lorenzo è pronto a tornare in pista nel prossimo fine settimana di Silverstone, risalendo in sella alla Honda dopo un lungo stop dovuto all’incidente occorsogli ad Assen. Alessandro La Rocca /LaPresse Lo spagnolo comparirà in conferenza stampa per esprimere le proprie sensazioni ...

Moto Gp - il ritorno di Jorge Lorenzo dopo la convalescenza : "Ora devo riabituarmi alla velocità" : "È un bene essere pronto per tornare in pista", sono le parole di Jorge Lorenzo a pochi giorni dal rientro nel GP di Gran Bretagna. Il numero 99 Repsol Honda ha finito la convalescenza e il recupero sembra ottimo dopo l'infortunio di ormai un mese fa. "È passato veramente tanto tempo da Assen, mi sa

MotoGP - Jorge Lorenzo : “Ci vorrà tempo per ritrovare la velocità - contento di tornare con la Honda” : Jorge Lorenzo è pronto per tornare in pista dopo la lunga assenza in seguito all’infortunio subito ad Assen. Lo spagnolo ha dovuto saltare i GP di Germania, Repubblica Ceca, Austria e rientrerà in occasione del GP di Gran Bretagna, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend a Silverstone. La stagione del 32enne è fino a questo punto estremamente deludente visto che prima dell’incidente in Olanda non si era spinto oltre un ...

MotoGp – Jorge Lorenzo torna in pista a Silverstone : le prime parole del maiorchino dopo il lungo stop : Jorge Lorenzo pronto per il grande ritorno: le sensazioni del maiorchino della Honda alla vigilia del Gp di Silverstone Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: Jorge Lorenzo è pronto al grande ritorno. dopo un lungo stop dovuto ad un brutto infortunio, il maiorchino sarà nuovamente in pista a Silverstone, per il weekend di gara del Gp della Gran Bretagna. Sensazioni positive per Lorenzo: “è bello essere nuovamente col team ...

VIDEO Jorge Lorenzo - GP Gran Bretagna 2019 : l’iberico torna in pista dopo l’infortunio : dopo una travagliatissima estate, Jorge Lorenzo è pronto al rientro definitivo nel Motomondiale dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori negli ultimi quattro round del Motomondiale. L’iberico della Honda si appresta a tornare a gareggiare a Silverstone nel Gran Premio di Gran Bretagna in programma questo fine settimana. Per lui non sarà semplice essere da subito competitivo per provare ad entrare per la prima volta in top10 con la ...

MotoGp – Jorge Lorenzo dice addio alla Honda? La verità del padre Chicho : Il futuro di Jorge Lorenzo? Parla il padre Chicho dopo i rumors di mercato Tutti gli appassionati della MotoGp attendono con ansia l’arrivo di giovedì, giornata nella quale Jorge Lorenzo sarà presente alla conferenza stampa piloti del Gp della Gran Bretagna. A Silverstone, dove il maiorchino fa il suo rientro dopo un lungo stop per infortunio, il pilota Honda farà anche chiarezza sulle recenti voci di mercato. In attesa di scoprire ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Jorge Lorenzo - serve un finale di stagione convincente per allontanare il divorzio dalla Honda : Separato in casa? Sopportato? Sfiduciato? L’appellativo sceglietelo voi, ma in sostanza ognuno dei tre potrebbe calzare a pennello per descrivere nel migliore dei modi la situazione di Jorge Lorenzo in Honda. Il maiorchino, infatti, nelle ultime settimane ha messo in moto la sua diplomazia per provare un disperato ritorno in Ducati. Com’è ben noto questo tentativo è risultato un buco nell’acqua, per cui il cinque volte campione ...

MotoGp – Alberto Puig tende la mano a Jorge Lorenzo : “lo aspettiamo a Silverstone - vogliamo torni motivato” : Jorge Lorenzo è pronto a ritornare in sella alla sua Honda dopo l’infortunio: il team manager della scuderia, Alberto Puig, non vede l’ora di rivederlo in pista Negli ultimi giorni su Jorge Lorenzo se ne sono dette tante: dopo l’infortunio si ritira; tornerà in Ducati al posto di Miller; finirà in Yamaha tra un anno. E invece, superato l’infortunio che lo tiene ai box da diverse settimane, Jorge Lorenzo riprenderà ...

MotoGp – Jorge Lorenzo ed i rumors di mercato : il maiorchino farà chiarezza a Silverstone : Jorge Lorenzo convocato nella conferenza stampa del giovedì in Gran Bretagna: il maiorchino farà chiarezza sui rumors di mercato a Silverstone L’attesa sta per terminare: Jorge Lorenzo tornerà nel paddock della MotoGp la prossima settimana a Silverstone. Il maiorchino della Honda, che ha tanto fatto parlare di sè nelle ultime settimane a causa dei rumors di mercato, farà chiarezza in Gran Bretagna. La MotoGp è infatti riuscito ad avere il ...

MotoGP - Luigi Dall’Igna : “Jorge Lorenzo non sarà in Ducati nel 2020 - ora vediamo di chiudere l’anno al meglio” : Con ancora negli occhi la splendida vittoria di Andrea Dovizioso nel Gran Premio d’Austria 2019 di MotoGP, il direttore di Ducati Corse Luigi Dall’Igna fa il punto della situazione sulle notizie di mercato piloti che erano trapelate nel corso del fine settimana del Red Bull Ring. “Il discorso Jorge Lorenzo è chiuso, ovviamente – le parole riportate da Marca.com – Nella prossima stagione sarà ancora in sella alla ...

VIDEO Luigi Dall’Igna - GP Austria 2019 : “Jorge Lorenzo? Cerchiamo sempre i piloti migliori…” : Le voci nel paddock si erano già sparse dopo Brno, ma al Red Bull Ring sono deflagrate. La Ducati cerca Jorge Lorenzo? La notizia era di quelle corpose ed è stata protagonista lungo tutto il corso del Gran Premio d’Austria 2019 di MotoGP e ha avuto la conferma con le parole di Luigi Dall’Igna al termine della gara. Il responsabile di Ducati Corse ha ammesso i contatti con il maiorchino, ma contemporaneamente, il rinnovo di Jack ...

MotoGP : Jorge Lorenzo rimarrà in Honda. Il maiorchino non tornerà in Ducati : Tanto rumore per nulla? Sembrerebbe di sì. Le voci su un possibile ritorno dello spagnolo Jorge Lorenzo, pilota di riferimento della MotoGP, in sella alla Ducati sono state seccamente smentite dai fatti. E’ questo quanto è stato riportato stamane da Sky Sport, relativamente al futuro del maiorchino nella classe regina. Jorge, infatti, al centro dell’attenzione per questioni di “mercato” era stato accostato al Team Pramac ...

MotoGp – Jorge Lorenzo ha deciso? Telefonata chiarificatrice : resta in Honda : Jorge Lorenzo si sarebbe deciso a resta in Honda: il pilota spagnolo avrebbe parlato con Alberto Puig rinnovando la sua volontà di non cambiare scuderia Nonostante sia fermo da diverse settimane, a causa di un infortunio a due vertebre rimediato ad Assen, Jorge Lorenzo è uno dei piloti più chiacchierati degli ultimi giorni. Il maiorchino è finito al centro di diversi rumor di mercato che lo davano ben lontano dalla Honda a causa di scarsi ...