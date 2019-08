Escursionista morto | salma di Simon su un aereo per Roma | domani tornerà in Francia

Escursionista francese morto : 'Where Are U' poteva salvarlo - ma in pochissimi la usano : Simon Gautier, l'Escursionista francese di 27 anni ritrovato senza vita in Cilento, poteva essere ritrovato velocemente (e forse salvato) se avesse avuto, sul suo telefono, una semplice app. Where Are U, infatti, è collegata alle centrali operative del 112 e consente di inviare, in maniera automatica, la propria posizione. In pochi, anzi, in pochissimi, però lo sanno. Andrea Pagliosa operatore di Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza), ...

Escursionista morto nel Cilento : aperta indagine sui ritardi nei soccorsi : Accertare eventuali responsabilità ed eventuali ritardi nei soccorsi. E’ uno degli obiettivi di un fascicolo di indagine per ora a carico di ignoti aperto dalla procura di Vallo della Lucania per la morte di Simone Gautier, l”Escursionista francese di 27 anni morto in un dirupo del Cilento. Un decesso, secondo quanto emerge dal solo esame esterno della salma, avvenuto poco dopo la caduta che gli ha procurato le fratture alle gambe ...

Escursionista francese morto nel Cilento : il 118 lucano cercò Simon Gautier dopo meno di due ore [GALLERY] : Continuano le indagini per capire le dinamiche e le tempistiche che hanno portato alla morte di Simon Gautier, Escursionista francese deceduto nel Cilento dopo essere precipitato in un dirupo. L’ambulanza del 118 Basilicata è partita da Lagonegro (Potenza), verso la costa Tirrenica, un’ora e quaranta minuti dopo il primo contatto con Simon Gautier: lo ha spiegato all’ANSA il direttore delle postazioni del 118 Basilicata, ...

Escursionista morto in Cilento - la tecnologia che avrebbe potuto salvarlo che in Italia ancora non funziona : “In Francia avremmo fatto meglio” [GALLERY] : Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche del giovane Escursionista francese disperso dal 9 agosto nel Golfo di Policastro, in Cilento. Le speranze di trovare ancora vivo Simon Gautier, 27 anni, si sono infrante con il ritrovamento del cadavere in un burrone da parte degli uomini del soccorso alpino in zona “Belvedere di Ciolandrea”, nel comune di san Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. Nella gallery scorrevole in alto ...

Escursionista morto in Cilento : “insostenibile” il ritardo dell’Italia nei sistemi di geolocalizzazione : E’ “insostenibile” il ritardo dell’Italia nei sistemi di geolocalizzazione sul territorio, prevista come obbligatoria dalla legislazione europea, che impone a tutti gli stati membri di garantire la localizzazione di chi chiama i numeri di emergenza per chiedere soccorso. Questa, in sintesi, la denuncia del presidente nazionale della Società Italiana Sistema (Sis) 118 Mario Balzanelli, riguardo alla vicenda ...

Simon Gautier - i magistrati indagano sui soccorsi all’Escursionista. Ma il ragazzo sarebbe morto un’ora dopo la chiamata al 118 : La disperazione della famiglia di Simon Gautier, la rabbia degli amici per una “morte assurda” e i dubbi sulla tempestività dei soccorsi. Saranno due inchieste aperte dalle procure di Vallo della Lucania e di Lagonegro ad accertare se è stato fatto tutto il possibile per salvare il 27enne francese, da due anni in Italia per un dottorato in storia dell’arte. Specie nei minuti (e nelle ore) successivi alla telefonata del 9 ...

Escursionista morto in Cilento : la stampa francese mette in dubbio la velocità dei soccorsi : Dopo la morte del turista francese Simon Gautier in Cilento, il Codacons interviene con un esposto nei confronti di Protezione Civile e 118 teso a verificare le tempistiche di intervento e di soccorso nei confronti del giovane ambientalista. L’Associazione ha raccolto informazioni sul funzionamento della macchina dei soccorsi e contesta i tempi di intervento (in primis l’arrivo, solo dopo 28 ore, dell’elicottero per le ...

Simon Gautier - i magistrati indagano sui soccorsi all’Escursionista morto : “Elicottero in volo 27 ore dopo la telefonata al 112” : La disperazione della famiglia di Simon Gautier, la rabbia degli amici per una “morte assurda” e i dubbi sulla tempestività dei soccorsi. Sentimenti che si accavallano, mentre il corpo senza vita del francese di 27 anni, da 2 anni a Roma per un dottorato in storia dell’arte, è ancora adagiato in fondo a un burrone nei pressi di San Giovanni a Piro, nel Cilento, quasi al confine fra Campania e Basilicata. Saranno due inchieste ...

