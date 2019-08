Caso Spider-Man | Sony è stata attaccata online da bot

Fonte : wired

(Di giovedì 22 agosto 2019) La notizia della rottura frae Disney-Marvel per quanto riguarda i film di-Man ha lasciato parecchi fan interdetti e molti hanno reagito in modo piuttosto irato sul web. Nelle scorse ore, infatti, hashtag come #SaveMan e soprattutto #SaveManFromhanno fatto il giro dei social network, soprattutto attaccando lo studio cinematografico accusato di voler ritirare il personaggio di Peter Parker dal Marvel Cinematic Universe. A poco è servito il comunicato ufficiale dinel quale si sottolineava come fosseDisney a far saltare l’accordo pretendendo ritorni economici maggiori. La protestaè montata ulteriormente e pare che ad alimentarla siano stati anche alcuni bot.  Quello che colpisce, infatti, è che numerosissimi messaggi di protesta contengono lo stesso testo (in particolare “Tony Stark non ha viaggiato nel tempo per recuperare ...

