Vuelta a España 2019 | Enrico Battaglin | l’uomo più veloce per le speranze azzurre

Fonte : oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2019) L’ormai imminenteavrà al via diversi velocisti di tutto il panorama ciclistico internazionale, ma sfortunatamente, a livello italiano, le risorse scarseggiano, e le possibilità di vittorie di tappa in volata sono decisamente poche. L’unica speranza azzurra è riposta nel vicentino, l’uomo piùdella spedizione italiana in terra iberica. Con DAZN segui ladi Spagna IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Il ventinovenne di Marostica, portacolori della Katusha-Alpecin, è reduce da una stagione non proprio positiva, dove l’unica top ten ottenuta finora risale al recentissimo Tour de Pologne, dove ha chiuso al settimo posto durante la quinta tappa conquistata dal velocista della Mitchelton-Scott Luka Mezgec. Mentre l’ultima vittoria dirisale al Giro d’Italia dello scorso anno nella volata di Santa Ninfa, ...

