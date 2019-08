Robert De Niro | causa da sei milioni di dollari alla sua assistente | «Stava troppo su

Robert De Niro licenzia dipendente : "Guardava Friends invece di lavorare" : Robert De Niro ha licenziato una dipendente della sua casa di produzione, la Canal Productions. Il motivo? La donna avrebbe passato gran parte delle sue giornate a guardare serie tv su Netflix al posto di lavorare, facendo accumulare alla sua azienda spese extra.Nella fattispecie, la dipendente è accusata di aver guardato nel solo mese di gennaio 55 puntate di Friends, popolarissima comedy degli anni Novanta. Inoltre, per pranzo avrebbe ...

BIG WEDDING - RAI 3/ Streaming video del film con Robert De Niro - 20 agosto 2019 - : Big WEDDING in onda il 20 agosto dalle ore 21.05 su Rai 3. Protagonista del film è uno straripante Robert De Niro al suo fianco la splendida Diane Keaton.

Big Wedding : cast - trama e curiosità della commedia con Robert De Niro e Diane Keaton : Martedì 20 agosto, dalle 21.25 in poi in prima serata su Rai3, va in onda il film del 2013, diretto da Justin Zackham, intitolato Big Wedding. Un cast veramente eccezionale si muove all’interno di contesto familiare ma anche folle e divertente, con il risultato che emerge una commedia degli equivoci dal ritmo serrato (ma rigorosamente a lieto fine). Big Wedding, trailer Big Wedding, trama Alejandro è innamorato di Missy e sta per ...

The Big Wedding : la commedia con Robert De Niro e Diane Keaton Stasera su Rai 3 : Un matrimonio da celebrare, una clamorosa bugia da raccontare, un prete con il volto e la battuta pronta di Robin Williams.

Buon compleanno Mogol - Robert de Niro - Gabriella Farinon… : Buon compleanno Mogol, Robert de Niro, Gabriella Farinon… …Nelson Piquet, Sean Penn, Enzo Moavero Milanesi, Luis Alberto Orellana, Daniele Ciprì, Anna Maria Bernini, Sabrina Fanchini, Gabriele Ferro, Alex Zingerle, Angelica Moratelli… Oggi 17 agosto compiono gli anni: Giovanni Palma, ex calciatore; Nando Angelini, attore; Giorgio del Lungo, scrittore, illustratore; Danilo Colombo, ex calciatore, allenatore; Danilo Colombo, ex ...

Robert De Niro - il 76° compleanno di un attore infinito. Vita e film : Robert De Niro, nato a New York il 17 agosto 1943, compie 76 anni e l’estate del 2019 da un punto di vista cinematografico è quella dell’attesa del film che ancora una volta lo ha visto lavorare sotto la direzione di Martin Scorsese. Si tratta di The Irishman, una saga sulla malaVita negli Stati Uniti del secondo dopoguerra raccontata da Frank Sheeran, in cui è un veterano di guerra, sicario e truffatore che accompagna gli spettatori in un epico ...

The Irishman - il teaser del film Netflix di Martin Scorsese - con Robert De Niro e Joe Pesci : The Irishman, le prime immagini e il teaser del film di Martin Scorsese con Robert De Niro e Joe Pesci. Il film aprirà il New York film Festival il 27 settembre. Netflix ha rilasciato le prime immagini di The Irishman, il film che pare sarà l’evento dell’anno per l’appassionati di film d’autore per i nomi coinvolti. I protagonisti infatti saranno Robert De Niro e Joe Pesci, che verranno diretti da Martin Scorsese. Il film ...

The Irishman - le prime immagini del film Netflix di Martin Scorsese - con Robert De Niro e Joe Pesci : The Irishman, le prime immagini del film di Martin Scorsese con Robert De Niro e Joe Pesci. Il film aprirà il New York film Festival il 27 settembre. Netflix ha rilasciato le prime immagini di The Irishman, il film che pare sarà l’evento dell’anno per l’appassionati di film d’autore per i nomi coinvolti. I protagonisti infatti saranno Robert De Niro e Joe Pesci, che verranno diretti da Martin Scorsese. Il film sarà ...

Robert De Niro e Leonardo DiCaprio in Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese : Robert De Niro si aggiunge a Leonardo DiCaprio nel cast del nuovo film diretto da Martin Scorsese “Killers of theL'articolo Robert De Niro e Leonardo DiCaprio in Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese proviene da TenaceMente.com.