PS5 sarà più silenziosa di PS4? Lo suggerisce il brevetto del sistema di raffreddamento

PS5 sarà presentata a febbraio 2020 insieme a Ghost of Tsushima? : Se dobbiamo credere alle ultime voci di corridoio, un'e-mail di Sony avrebbe svelato un "PlayStation Meeting 2020" destinato a rivelare finalmente PS5.Questo incontro, secondo la fonte, si svolgerà il 12 febbraio del prossimo anno e dovrebbe mostrare "il futuro di Sony PlayStation in tutto il mondo". La società apparentemente sta già preparando inviti per publisher come Activision, Ubisoft ed EA che avranno l'occasione di presentare i loro ...

Dying Light 2 sarà giocabile anche su Xbox Scarlett e PS5 - Techland conferma : Dying Light 2 è il primo gioco ad essere annunciato ufficialmente sia per le console attuali che per quelle successive. Ad annunciarlo non è un rumor postato su qualche forum di videogiochi, ma proprio lo sviluppatore, Techland.Durante un'intervista, il responsabile dello studio, Pawel Rohleder ha dichiarato: "Techland tiene sempre conto della tecnologia futura. Quindi sì, per essere più specifici lo studio ha pensato fin dall'inizio di creare ...

PS5 sarà quattro volte più veloce di PS4 Pro? : La next-gen arriverà effettivamente sul mercato solamente a fine 2020 ma in molti si chiedono cosa possiamo aspettarci da questo nuovo salto generazionale. Ci saranno dei cambiamenti evidenti rispetto alle console con cui ci stiamo divertendo ormai da anni? Solo i test sugli hardware finali e i primi giochi pensati appositamente per PS5 e Xbox Scarlett potranno dircelo con certezza ma intanto le speculazioni e i test più o meno interessanti non ...