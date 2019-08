Le tre strade per non votare

Crisi di governo - le tre strade del 20 agosto : Martedì in Senato le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Si apre la partita sul futuro della legislatura

Un’elefantessa pelle e ossa costretta a sfilare per le strade : torturata da anni per un festival buddista [FOTO] : In rete, sono apparse le strazianti immagini di Un’elefantessa così scheletrica che sono visibili tutte le costole dopo una vita in cui è stata costretta a sfilare in costume per un festival. Proprio il colorato costume nasconde l’elefantessa in difficoltà, di 70 anni e di nome Tikiri, così che le persone non possano vederne il corpo sofferente. Lek Chailert, fondatrice di Save Elephant Foundation, fondazione che salva gli elefanti in ...

Ponte Morandi - a Genova c'è tensione : la delegazione di Autostrade costretta a lasciare la cerimonia : tensione a Genova, alla cerimonia di commemorazione per le vittime della strage del Ponte Morandi avvenuta un anno fa. La delegazione di Atlantia e Autostrade per l'Italia ha lasciato il capannone dove si svolgerà la cerimonia, prima dell'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La

Editoria : Assostampa Sicilia - 'editore Gds valuti altre strade' : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - "La scelta dell'editore del Giornale di Sicilia di chiudere, dal prossimo 5 agosto, le edizioni locali della Sicilia orientale ci rattrista perché non soltanto si interrompe la luce dei riflettori sui fatti di una importante fascia della nostra Isola, ma si spengono an

Autostrade - Anac : “Per la manutenzione il 2 - 2% della spesa complessiva : estremamente esigua. Servono verifiche per garantire la sicurezza” : Le concessionarie autostradali usano per la manutenzione di 7.317 ponti, viadotti e cavalcavia una somma “estremamente esigua” della spesa prevista nei piani economici finanziari: appena il 2,2%. Non solo: c’è una “grande disomogenità” nella gestione delle concessioni nelle modalità di calcolo adottate per verificare che vengano rispettati i vincoli normativi sulle percentuali minime di lavori da affidare in ...

Maltempo in Toscana - nubifragio e grandine su Arezzo : strade allagate - bloccati anche i treni : Una ondata di Maltempo ha investito la Toscana provocando allagamenti di strade e cantine e creando notevoli disagi alla popolazione locale. Decine di interventi dei vigili del fuoco che hanno richiesto rinforzi dai comandi vicini. Il comune ha aperto il centro operativo per le emergenze consigliando di non muoversi. anche la circolazione ferroviaria è andata in tilt.Continua a leggere

Multa da 13 milioni a Google perché mappava le strade con Street View ma spiava anche nelle reti Wi-Fi private : Google ha accettato di pagare 13 milioni di dollari per chiudere la causa legale in cui era accusata di raccogliere illegalmente informazioni private mediante il suo progetto Street View. Ora la bozza d’accordo è al vaglio del giudice, che potrebbe chiudere così la causa in corso dal 2010 per violazioni della privacy. Ricordiamo che Street View è una funzione che consente agli utenti di interagire con immagini panoramiche di luoghi in ...

trenta contro Salvini : "Vuole dire no a 7 milioni per gli straordinari dei militari di Strade sicure" : Nuovo scontro in vista tra Matteo Salvini e Elisabetta Trenta. A suscitare la polemica della titolare della Difesa, questa volta, l’operazione Strade sicure. Il Viminale, infatti, intende dire no ad un emendamento al Decreto sicurezza bis che stanzia 7 milioni di euro per gli straordinari dei militari di Strade sicure. La posizione del ministero dell’Interno ha fatto infuriare Trenta, che su Facebook ha scritto: “Voglio ...

Temptation Island - Jessica e il tentatore potrebbero aver preso strade diverse : gli indizi : L'ultima puntata di Temptation Island ha visto la fine della storia d'amore tra Jessica e Andrea: la coppia è giunta al capolinea dopo che la giovane ha confessato di provare delle emozioni per il tentatore con il quale ha stretto un rapporto speciale fin dai primi momenti del suo ingresso nel villaggio. La Battistello, infatti, dopo aver chiuso la sua storia che durava da due anni e mezzo, è uscita dal programma con Alessandro, ma qualcosa fa ...

Sicurezza : Lega - ‘trenta? non ci risulta no a straordinari Strade Sicure’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Non ci risulta nulla di tutto ciò”. Così fonti della Lega in commissione Affari Costituzionali rispondono all’Adnkronos in merito alla denuncia del ministro Elisabetta Trenta sul fatto che dal Viminale sarebbe arrivato un parere negativo rispetto a un emendamento al dl Sicurezza Bis per fondi agli straordinari dei militari impegnati in Strade Sicure. “Davvero non sappiamo di che ...

Decreto sicurezza bis - trenta a Salvini : “Viminale vuole bocciare straordinari per militari di Strade sicure” : La ministra Elisabetta Trenta contro il collega al Viminale Matteo Salvini e, questa volta, non per la gestione dei porti, ma per gli straordinari ai militari di Strade sicure. A pochi giorni dal vertice chiarificatore tra i due, alla presenza dello stesso Giuseppe Conte, tornano le tensioni tra i due membri del governo. La titolare del dicastero alla Difesa attacca infatti il leader leghista per un emendamento al Decreto sicurezza bis che, ...

Sicurezza : trenta a Salvini - ‘no a emendamento fondi Strade Sicure - esigo spiegazioni’ (2) : (AdnKronos) – “Ma proprio in questo momento dal Viminale, che ha competenza in materia, ci è stato comunicato che c’è l’orientamento ad esprimere parere negativo sull’emendamento, che tra l’altro ha già avuto il parere positivo di altri dicasteri dopo essere stato rivisto dal Mef”.“Ed ora voglio capire il perché. Lo esigo! Voglio capire se esistono figli e figliastri, visto che nemmeno due ...