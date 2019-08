Incendio Amazzonia 2019 | record deforestazione dal 2013 | ecco i danni

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 21 agosto 2019)dalL’sta bruciando: l’agenzia spaziale brasiliana ha contato 72mila incendi da gennaio. Solo nell’ultima settimana, ne sono divampati circa 9.500. Dal, quando l’Inpe ha dato il via al monitoraggio, non si erano mai raggiunte cifre così elevate.: “stagione degli incendi” solo all’inizio Da gennaioad agostosi è verificato un incremento dei roghi – nella maggior parte dei casi dolosi – nella foresta pluviale amazzonica di oltre l’80%: a riferirlo l’agenzia spaziale brasiliana. Negli stessi mesi, l’anno scorso, gli incendi erano stati 39.759. Una situazione ancor più se si considera che da due anni il fenomeno era in calo. Da agosto 2018 a luglio di quest’anno, le stime dell’Inpe parlano di 6.800 chilometri quadrati deforestati. Pochi giorni fa una fitta ...

the100lov3r : RT @here_forOt5: Io quando mettete a paragone l'incendio di Notre Dame e gli incendi in Amazzonia - giofa72 : RT @crialicata: L’amazzonia (che produce il 20% di ossigeno del mondo) è in fiamme. Mai così tanti incendi dal 2013. Brasile nelle mani di… - Fixyou94 : @tladyinthetower Tu la vedi così, io penso che se l'Amazzonia brucia da 20 giorni o quanti sono non è possibile che… -