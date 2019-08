Il prete si presenta in chiesa ubriaco | quello che accade dopo è sconvolgente

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Questa vicenda è accaduta a Saint-Jean de Muret, una cittadina a sud-ovest della Francia. Un, Padre “Bonaventura”, di 46 anni e proveniente dal Burkina Paso, si è recato inperché doveva dire messa ma i fedeli, da subito, si sono accorti che non era affatto lucido a causa delle grosse dosi di alcool che aveva bevuto. Ilnon si reggeva neppure in piedi e, allora,un po’ di tempo i fedeli gli hanno chiesto di smettere di dire la messa perchè non era nelle condizioni di farlo. Il, a quel punto si è fortemente indispettito ed ha lasciato ladirigendosi verso la sua macchina ma, ad un certo punto non è più riuscito a stare in piedi ed è caduto per terra. Un fedele che ha assistito alla scena si è precipitato da lui per aiutarlo ad alzarsi ma ilgli ha dato un pugno in pieno viso. A quel punto i fedeli hanno allertato la polizia che ...

