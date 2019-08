I promemoria di Google Assistant ancora più rapidi da consultare con una pagina web e

Google Assistant ora supporta i promemoria assegnabili : ecco come funzionano : Google Assistant dà una marcia in più ai rapporti fra figli e genitori, coinquilini e coppie dando loro la possibilità di collaborare in maniera migliore con i promemoria assegnabili. L'articolo Google Assistant ora supporta i promemoria assegnabili: ecco come funzionano proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant non supporta più i promemoria per gli utenti G Suite : Da alcuni giorni il team di Google ha introdotto una novità che probabilmente non risulterà particolarmente gradita a tanti utenti G Suite: Google Assistant, infatti, non supporta più i promemoria

Google semplifica la ricerca e l'ascolto dei podcast e forza i promemoria con Google Assistant : Google sta semplificando la ricerca e l'ascolto dei podcast tramite la ricerca Google e sta forzando i promemoria a passare attraverso Google Assistant.