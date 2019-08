Abusi sessuali su due ragazzini di 13 anni in chiesa | confermata condanna al cardinale

Abusi sessuali su minori - Corte suprema conferma condanna al cardinale Pell : La Corte suprema di Victoria, in Australia, ha respinto il ricorso presentato dal cardinale George Pell contro una sentenza che lo ha dichiarato colpevole di Abusi sessuali su minori. Il cardinale australiano sta scontando in carcere una condanna a sei anni. "E' una grande vittoria", ha commentato uno degli avvocati delle vittime, Chrissie Foster. "C'è ancora tanta gente che soffre, ma la notizia di oggi regalerà un po' di speranza", ha detto ...

Violenze sessuali per 10 anni. Donna costretta ad Abusi dall'amante : Rosa Scognamiglio Una Donna albanese era costretta a subire abusi sessuali, anche con più uomini contemporaneamente, dal suo amante. Dopo dieci anni di sevizie, la vittima ha denunciato il suo aguzzino alle autortà di Cosenza Donna violentata da un gruppo di 20 uomini contemporaneamente. Così, una ragazza albanese residente a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, era vittima di abusi sessuali reiterati e di una sfrenata ...

Jeffrey Epstein morto suicida in carcere : il miliardario accusato di Abusi sessuali e traffico di minori : Il miliardario Jeffrey Epstein si è ucciso nel carcere di Manhattan, a New York, dove era detenuto. Il 66enne miliardario era stato travolto dallo scandalo di abusi sessuali e traffico di...

Abusi sessuali su seminarista in Vaticano - sacerdote nei guai : Violenza sessuale con l'aggravante dell'abuso di autorità. La procura di Roma è pronta a chiudere le indagini nei confronti di Don Gabriele Martinelli. Le accuse mosse dagli...

Il Chelsea ha chiesto scusa per gli Abusi sessuali commessi da un allenatore delle giovanili negli anni Settanta : Il Chelsea, una delle più importanti squadre di calcio inglesi, ha chiesto scusa per gli abusi sessuali commessi negli anni Settanta da Eddie Heath, all’epoca capo degli allenatori delle giovanili. Heath, morto nel 1983, lavorò per il Chelsea dal 1968

Ex parroco ai domiciliari : è accusato di Abusi sessuali : Il religioso risulta indagato dalla procura della Repubblica di Piacenza per violenza sessuale aggravata e per procurato...

