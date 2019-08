«Re Leone è un atto d' amore che difende la vera natura»

Oroscopo 6 agosto : passione alle stelle per Leone - Toro distratto - Capricorno in ascesa : Durante la giornata di martedì 6 agosto, i nativi Vergine saranno di malumore sul posto di lavoro, anche a causa dello stress, mentre Toro e Sagittario non faranno altro che pensare alle vacanze anche durante il lavoro. passione alle stelle per il Leone, mentre il Capricorno cercherà di scalare la vetta del successo. Infine, Pesci avrà del tempo libero, mentre Cancro sarà giù di morale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo ...

Previsioni astrologiche del 2 luglio : Leone progettuale - Capricorno distratto : Martedì 2 luglio 2019 troviamo la Luna, il Sole ed il Nodo Lunare in Cancro mentre Marte e Mercurio stazioneranno in Leone. Venere rimarrà in Gemelli come Urano nei gradi del Toro e Giove nel segno del Sagittario. Plutone e Saturno saranno stabili in Capricorno e Nettuno si troverà nel segno dei Pesci. Umore 'flop' per l'Ariete Ariete: umore basso. Sebbene Marte e Mercurio si troveranno nel loro Elemento saranno anche in contrasto coi due ...