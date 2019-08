Open Arms | sbarco migranti e sequestro nave Salvini ' Italiani vogliono porti chiusi'

Migranti : sequestro Open Arms - sbarco naufraghi dopo le 23 : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Verranno fatti sbarcare solo dopo le 23 gli 83 Migranti rimasti a bordo della nave Open Arms. Si attende per il via libera lo sbarco dei 47 tunisini soccorsi dalla Guardia costiera che sta per iniziare.

Open Arms - vicepremier spagnola : «Potevano andare a Malta - non hanno voluto» : Open Arms avrebbe potuto andare a Malta «e non ha voluto, si è diretta verso l’Italia». È quanto sostiene la vice premier spagnola Carmen Calvo, intervistata da Cadena Ser. «La Open Arms non ha voluto andare a Malta – ha affermato la numero due del governo di Madrid – La Spagna stava lavorando a questo, in colloqui con Malta, però hanno deciso di andare in Italia», dopo la sentenza del Tar che ha permesso l’ingresso ...

Migranti : soccorso 47 tunisini ritarda operazioni sbarco Open Arms : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Il soccorso di 47 tunisini in difficoltà sta causando un lieve ritardo per le operazioni di sbarco degli 83 Migranti a bordo della Open Arms. La Guardia costiera è impegnata al trasbordo dei maghrebini e subito dopo sarà dato il via allo sbarco dei naufraghi sulla ong

Migranti : sequestro Open Arms - tra poco il via allo sbarco : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - E' atteso per questa sera stessa il via libera per lo sbarco delle 83 persone rimaste a bordo della Open Arms. La nave tra poco ormeggerà al molo e subito dopo inizieranno le operazioni di sbarco. L'ormeggio ha subito un po' di ritardo a causa di una emergenza per il s

Open Arms - il pm dispone il sequestro della nave e lo sbarco immediato dei migranti : Dopo una notte delirante e una giornata in cui la disperazione ha raggiunti livelli altissimi, la situazione della nave Open Arms è stata sbloccata dalla Procura di Agrigento, che stasera ha disposto il sequestro della nave dell'ong spagnola e l'evacuazione immediata di tutti i profughi ancora ospitati a bordo.La decisione è stata resa nota dopo la visita a bordo del procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, presente sulla Open Arms ...

Migranti : Open Arms - 'Finalmente incubo finisce' : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - "La Procura di Palermo dispone lo sbarco immediato di tutte le persone a bordo #OpenArms nel porto di #Lampedusa. Finalmente l'incubo finisce e le 83 persone rimaste riceveranno assistenza immediata in terra". Così la ong Open Arms su Twitter.

Migranti : sequestro Open Arms - entro 48 ore decisione gip su convalida : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Arriverà entro le prossime 48 ore la decisione del gip del Tribunale di Agrigento di convalida del sequestro della nave Open Arms disposta questa sera dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio.

Open Arms - il pm di Agrigento sequestra la nave : sbarco dei migranti nelle prossime ore : Svolta nel caso Open Arms: la procura di Agrigento ha disposto il sequestro della nave ferma davanti a Lampedusa e l'evacuazione immediata dei profughi. La decisione è stata presa al...

Open Arms - disposto il sequestro della nave e l'evacuazione degli ultimi profughi : La decisione presa altermine di un vertice che si è svolto alla Capitaneria di Portodi Lampedusa tra il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio,che aveva fatto una ispezione sulla nave con unostaff di medici, e i vertici della Capitaneria

Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - raggiungerà le navi Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans e Sea Watch, che sono state sequestrate in passato, al porto di Licata (Agrigento) la Open Arms, appena sequestrata dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. Mare Jonio e Sea Watch sono a Licata sono or