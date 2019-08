Il Napoli per Icardi è come ‘o presepe per Tommasino Cupiello | «nun me piace»

CALCIOMERCATO Napoli NEWS/ Santamaria per il centrocampo del futuro - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative azzurre: a centrocampo viene monitorato con grande attenzione il ventiquattrenne dell'Angers.

France Football – Napoli su Santamaria - ma solo per girarlo in prestito : France Football riporta l’interesse del Napoli per Baptiste Santamaria e sottolinea come lavorano le squadra italiane per seguire un calciatore, inviando osservatori per seguire le partite. Il Napoli ha inviato propri osservatori per ammirare da vicino il calciatore per le partite giocate contro Bordeaux e Olympique Lione, al netto dei risultati ottenuti dall’Angers sul terreno di gioco. L’interesse del Napoli è ricambiato dal ...

Icardi Napoli – Koulibaly chiama Maurito. Per l’Inter pronte due offerte : Il Corriere del Mezzogiorno scrive in merito alla trattativa Icardi-Napoli. Il Napoli sa di essere l’unico club a presentare un’offerta, con due opzioni. Icardi Napoli – Il quotidiano riporta che: “Il Napoli prova ad approfittare del varco creatosi per portare a casa Icardi che può far alzare ancora di più l’asticella all’organico a disposizione di Ancelotti. De Laurentiis ha proposto all’Inter due soluzioni: 60 ...

CorSport : Napoli-Llorente - giovedì incontro con gli agenti per l’affare last minute : Se Icardi non dovesse lasciarsi convincere dalla corte del Napoli, il club punterebbe deciso su Fernando Llorente. Un affare last minute su cui il Napoli lavora da settimane. giovedì, scrive il Corriere dello Sport, ci sarà un nuovo incontro con gli agenti del calciatore per discutere di soldi e della durata del contratto. Sembra che la richiesta iniziale di 4 milioni di euro a stagione (per 3 anni) si sia ammorbidita. Llorente ha avuto molti ...

Lozano Napoli – Emergono i dettagli dell’affare - maxi clausola per il messicano : clausola Lozano – Oggi è il giorno in cui è previsto l’arrivo di Hirving Lozano a Napoli, domani visite mediche e firma. Si tratta per la clausola da inserire nel contratto. clausola Lozano – Stando a quanto riportato dalla redazione di SkySport, Adl sarebbe riuscito a chiudere l’operazione con il PSV per una cifra leggermente inferiore a quella della clausola che legava “Chucky” agli olandesi. Il ...

Di Marzio : per Lozano clausola rescissoria di 130 milioni - il Napoli conferma Milik : Gianluca Di Marzio fornisce un paio di aggiornamenti su Lozano. Il Napoli verserà al Psg non 42 milioni bensì 38. E soprattutto ci sarà una clausola rescissoria. Di Marzio afferma che la cifra non è stata ancora stabilita ma l’orientamento è una cifra attorno ai 130 milioni di euro. Inoltre Du Marzio dice che Milik resterà Napoli, il Napoli non vuole rompere e anzi vorrebbe che rinnovasse. L'articolo Di Marzio: per Lozano clausola ...

Di Marzio : “Icardi non ha aperto al Napoli che tra qualche giorno andrà su Llorente” : Gianluca Di Marzio dà i suoi aggiornamenti su Icardi. «Icardi non ha aperto al Napoli. Non ha ancora chiuso definitivamente, ma non ha mai aperto. Il Napoli non lo attenderà all’infinito e tra qualche giorno andrà su Llorente». «Icardi è disposto a rimanere all’Inter, e di rimanere fermo due anni. Nel suo entourage, stanno provando a convincere Icardi ad accettare Napoli». L'articolo Di Marzio: “Icardi non ha aperto al Napoli che tra ...

Piedi per terra ma il Napoli Basket è una gran bella squadra : Mi sono ritrovato a parlare di Basket con un amico, davanti a due birre gelate, vicino al mare, in una Napoli deserta. Una Napoli a spicchi che parte quest’anno dalla Serie A2. Lui ne capisce, sicuramente più di me, io me ne resto umile tra tante mine calcistiche, ci ritagliamo uno spazio discreto per la nostra passione. Che squadra sarà quella partenopea, che riparte agli ordini di Coach Lulli? Sulla carta fortissima, con un quintetto da ...

Quote Snai : Juve favorita per lo scudetto - il Napoli davanti all’Inter : Sabato comincia il campionato e scattano le Quote per scommettere. La Juventus è ovviamente la squadra favorita. Stai dà i bianconeri vincitori a 1,50. Secondo favorito è il Napoli che con 5,50 precede l’Inter (a 6,50). Di fatto, le pretendenti alla vittoria del campionato finiscono qui. Le altre seguono a distanza siderale: il Milan a 25, la Roma a 33, l’Atalanta a 50, la Lazio a 75. Quote Champions Le prime tre sono ovviamente ...

Enrico Fedele : “Il Napoli non può perdere questa occasione” : Enrico Fedele, procuratore e giornalista, sulle colonne de Il Roma ha sottolineato l’importanza dell’operazione Icardi per il futuro del Napoli. Enrico Fedele – L’unico obiettivo di Adl è Icardi. “Cari amici lettori del “Roma” e tifosi del Napoli, spero che abbiate trascorso un felice Ferragosto, il campionato batte alle porte e un po’ tutti vi chiederete cosa succederà nei prossimi giorni. Arriverà ...

Calciomercato 19 agosto : Juve - Dybala verso il PSG. Inter - scatto per Sanchez. Napoli - Icardi si può : Calciomercato 19 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi 19 agosto. JuveNTUS– Resta in bilico la posizione di Dybala. L’attaccante argentino potrebbe lasciare la Juventus di fronte ad un’offerta cash superiore ai 60 milioni di euro. PSG alla finestra e pronto a piombare con forte decisione sulla Joya in caso di apertura totale da parte […] L'articolo Calciomercato 19 agosto: Juve, Dybala verso il PSG. Inter, scatto per ...

Gazzetta : Sacrosanta la crociata del Napoli per Icardi : sbloccherebbe l’imbuto : La difficoltà maggiore che ha il Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport, è che esiste una sproporzione tra la gran mole di gioco creato e i gol fatti. Un difetto evidente anche nelle amichevoli estive. La rosea lo definisce “una cascata in un imbuto” Per il resto, la mediana di Ancelotti, con Fabian Ruiz che aspetta solo di vivere la stagione della consacrazione, e la difesa con la coppia KK-Manolas, reggono il confronto con la ...

CorSport : L’alleato del Napoli per Icardi è Zhang e il suo “mai alla Juve” : L’alleato del Napoli nella sua rincorsa a Icardi è Steven Zhang, scrive il Corriere dello Sport. Già a febbraio, quando il caso Icardi era appena scoppiato e l’argentino era stato accostato alla Juventus, a chi gli chiedeva notizie il presidente nerazzurro rispondeva con una sola certezza: “Non andrà mai a Torino”. Dopo sei mesi sembra che non abbia cambiato idea. Pare abbia posto una sorta di veto, scrive il Corriere, sia ad un’operazione cash ...