Giuseppe Conte si è dimesso | Se c' è mancanza di coraggio mi assumo io la

Il Premier Giuseppe Conte si è ufficialmente dimesso : L'Esecutivo presieduto da Giuseppe Conte è finito. Al Senato, questo pomeriggio, dopo aver pronunciato parole al vetriolo contro il vicePremier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lo stesso Conte ha annunciato la volontà di voler salire al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per rassegnare le sue dimissioni. L'incontro tra i due al Colle è poi effettivamente avvenuto poco fa, ed è durato pochissimi minuti. Dopo 14 ...

Crisi - l’intervento integrale di Giuseppe Conte in Senato. Dagli attacchi a Salvini alle dimissioni : In Senato è andato in scena l’attacco frontale di Giuseppe Conte contro il leader della Lega Matteo Salvini su tutta la linea: “Crisi scelta grave di Salvini. Lega si assuma sue responsabilità”. E ancora: “Non hai cultura delle regole”, “Hai carenza di cultura istituzionale”, “Mi preoccupa la tua concezione su piazze e poteri, il sistema di pesi e contrappesi preclude vie autoritarie”, “Hai compromesso gli interessi nazionali in favore dei ...

Le dimissioni di Giuseppe Conte - il Governo Lega – M5s è finito : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte lascia Palazzo Chigi e rassegna le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo che il ministro dell’Interno Matteo Salvini aveva formalizzato l’apertura della crisi con la presentazione di una mozione di sfiducia, il capo del Governo ha scelto l’Aula del Senato della Repubblica per chiudere definitivamente l’esperienza del Governo giallo-verde sostenuto da Lega e ...

