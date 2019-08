Fong Fei Fei | chi è e perché Google la celebra il 20 agosto

Fong Fei-Fei - chi è la star della musica pop in Taiwan celebrata da Google : E’ giorno di commemorazioni importanti oggi a Taiwan e anche sulla home page del celebre motore di ricerca Google. Infatti proprio il 20 agosto 2019 avrebbe compiuto 66 anni Fong Fei-Fei (vero nome Lin Chiu-luan), famosissima cantante folk in Taiwan e in tutta l’Asia. La star si è spenta a soli 58 anni nel 2012 per un tumore ai polmoni. Il suo repertorio era caratterizzato da canzoni romantiche e sognanti. In 40 anni di carriera Fong ...