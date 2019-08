Cosa chiederà ai partiti Sergio Mattarella 

Fonte : agi

(Di martedì 20 agosto 2019) Con le comunicazioni di Giuseppe Conte all'aula del Senato entrerà nel vivo la crisi, aperta ai primi di agosto sul piano politico ma non ancora sul piano istituzionale.Mattarella rientrerà al Quirinale tra stasera e domattina presto, dopo aver tenuto discreti contatti informali in questi giorni, e seguirà il dibattito del Senato dal suo studio, pronto a ricevere il premier se questi dovesse in qualunque momento chiedere di salire al Colle per un confronto o, incassato o meno un voto, per comunicare la sua intenzione di dimettersi. Da quel momento tutto è pronto, se servirà e il governo non avrà ritrovato una sua compattezza, per un rapido giro di consultazioni che potrebbe cominciare già mercoledì 21. Il presidente emerito Giorgio Napolitano molto probabilmente verrà consultato senza che debba spostarsi a Roma, poi i presidenti delle Camere e infine i capigruppo dei, ...

