Stromboli | l' Ingv | Il vulcano è in apparente instabilità

“Lo Stromboli presenta un rischio vulcanico costante che potrebbe degenerare in uno tsunami” : il direttore dell’INGV fa chiarezza : Dopo l’esplosione dello scorso luglio, lo Stromboli “si è mantenuto in stato di apparente instabilità, con esplosioni di ampiezza media o alta nei crateri sommitali”. Non si possono escludere in futuro altre esplosioni di questo tipo, perché “lo Stromboli è un vulcano in attività persistente e ciò determina la presenza di un rischio vulcanico costante”: lo spiega Eugenio Privitera, direttore dell’Osservatorio ...