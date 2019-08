Selvaggia Roma si è lasciata col fidanzato | “Non è tornato più”

Francesco Chiofalo : ‘Con Selvaggia Roma ho chiuso per sempre’ : Stanno insieme da 5 mesi ma Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi vanno a convivere e sognano di metter su famiglia e diventare genitori. La coppia divenuta nota grazie a Temptation Island (lei tentatrice, lui concorrente nell’edizione classica e tentatore in quella vip) ne parla in un’intervista a Nuovo TV come riporta Fanpage.it: “Tutto mi ha fatto innamorare di Antonella. È una bellissima ragazza, molto timida e ...

Selvaggia Roma diventa cantante - pioggia di critiche : “C’è gente pazza” : Selvaggia Roma debutta come cantante: la canzone Dammi un Mojito genera critiche Dammi Un Mojito è il brano con cui Selvaggia Roma debutta come cantante. A partire dallo scorso 20 luglio, la canzone, registrata con Cupido e Sonya Queen, è disponibile su Youtube. E proprio da questo momento che moltissimi haters si sono lasciati andare […] L'articolo Selvaggia Roma diventa cantante, pioggia di critiche: “C’è gente pazza” ...