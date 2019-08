Kate e Harry - rapporti sempre più freddi. E la colpa è di Meghan : Un tempo il principe Harry considerava Kate la sorella maggiore che non aveva mai avuto, ma negli ultimi mesi il loro rapporto si è andato raffreddando sempre più. Il motivo potrebbe essere l’arrivo di Meghan Markle, ormai membro ufficiale della royal family da poco più di un anno. Stando a quanto riportato da alcuni royal watchers britannici, tra i due cognati qualcosa si è rotto a causa del fidanzamento – e successivamente del ...

L'indiscrezione : "William e Kate hanno ostacolato la storia fra Harry e Meghan" - : Mariangela Garofano La romantica storia d'amore tra il principe Harry e l'attrice Meghan Markle ha fatto sognare molte ragazze, ma a quanto hanno rivelato gli esperti reali, non fu tutta rose e fiori come nelle fiabe. Ad ostacolare l'amore tra i due all'inizio furono William e Kate Sembra che la love story tra il principe Harry e Meghan Markle non sia iniziata proprio come nelle favole. Ancora oggi molto criticati per il loro stile ...

Kate - William - Harry e Meghan - se il castello di Balmoral è troppo affollato per tutti e quattro : Kate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonKate e Meghan, che intesa a WimbledonLe vacanze in famiglia, quando ci si rincontra tutti sotto lo stesso tetto ...

Meghan contro Kate : la causa del litigio è Harry : Ormai è un dato di fatto: Meghan e Kate non si sopportano o almeno così sembra da fonti di Palazzo che, con sempre maggiore insistenza, parlano di liti accese fra le due duchesse. Ma perché Kate e Meghan hanno litigato? C’è chi parla di una forte gelosia fra le cognate, chi di una rivalità per apparire perfette agli occhi della Regina, ma la verità sarebbe un’altra. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dal Mail On Sunday, la ...

Kate e William disertano Balmoral - nuovo affronto a Meghan e Harry : Proseguono senza sosta le indiscrezioni sulla presunta rivalità tra le due royal family inglesi: William e Kate sarebbero in rotta con Harry e Meghan, tanto da aver addirittura deciso di rinunciare alla consueta pausa estiva a Balmoral. Qui sorge infatti il castello di Balmoral, la residenza scozzese della regina Elisabetta II, che la famiglia reale utilizza prevalentemente durante il periodo estivo. Proprio in queste settimane la sovrana ...

Meghan Markle compie 38 anni : il messaggio commovente di Harry (e la freddezza di Kate) : Meghan Markle compie 38 anni e festeggia il compleanno insieme alla famiglia, fra gli auguri dolcissimi di Harry e il messaggio (piuttosto freddino) di Kate Middleton. Il 4 agosto è una data importante per la duchessa di Sussex, oggi più che mai. Questo infatti è il primo compleanno di Meghan da mamma, dopo aver dato alla luce, il 6 maggio scorso, il piccolo Archie. Una ricorrenza importante che, a dispetto delle malelingue, la Markle ha scelto ...

Harry e Meghan - Kate e William : ecco perché divisi è meglio : Meghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla partita di poloMeghan, Kate Middleton e figli alla ...

Meghan Markle - battesimo Archie : Harry sbaglia scarpe - Kate Middleton in foto senza bimbi : Top-secret il battesimo privato del piccolo Archie, il primogenito di Meghan Markle e del principe Harry. A coloro che li avevano criticati per la scelta di godere solo dei privilegi della monarchia senza mettersi in gioco, comportandosi da reali, la coppia dei duchi di Sussex ha risposto con nonchalance. L'annuncio dell'evento è stato dato con la pubblicazione sui social di due pregevoli fotografie, di cui una in bianco e nero che ritrae Harry, ...

Se Harry e Meghan vanno in Africa - William e Kate Middleton visiteranno il Pakistan : Harry e l'amore per l'Africa, come mamma DianaHarry e l'amore per l'Africa, come mamma DianaHarry e l'amore per l'Africa, come mamma DianaHarry e l'amore per l'Africa, come mamma DianaHarry e l'amore per l'Africa, come mamma DianaSarà un autunno caldo per i giovani reali. Il principe William e Kate Middleton visiteranno il Pakistan, come annunciato da Kensington Palace. Nonostante il Foreign Office sul proprio sito web metta in guardia i ...

Il principe Harry è geloso di William e Kate? : L'ex maggiordomo di Lady Diana afferma che in passato il principe Harry sia stato molto geloso del principe William e Kate Middleton: ecco la ragione. Il principe Harry è stato per lungo tempo invidioso del principe William. La ragione: la relazione del fratello con Kate Middleton.\\ Si sta parlando da lungo tempo di una presunta faida tra i fratelli della Royal Family e se ne sono presunte le cause. A far luce sulla ragione ...

Quanto spende la famiglia reale in viaggi : Harry e Meghan superano William e Kate : La famiglia reale non bada a spese, nemmeno quando si tratta di viaggi. Organizzati in massima sicurezza e in lungo e largo per le varie parti del globo, tutti gli spostamenti dei nobili inglesi costano cari ai contribuenti britannici. La regina e la famiglia reale costano al Regno Unito ben 67 milioni di sterline inglesi, questi i dati dei conti reali annuali resi noti a marzo 2019. Di questi soldi, tuttavia, una fetta importante viene spesa in ...

Kate Middleton e William - lo sgarbo di Meghan e Harry al compleanno del duca di Cambridge. Fan furiosi : «È tuo fratello» : Kate Middleton e William, lo sgarbo di Meghan Markle e Harry al compleanno del duca di Cambridge. Fan furiosi: «È tuo fratello». Non si placano le voci di una presunta...

Kate Middleton - William compie gli anni ma Harry e Meghan se ne dimenticano : William compie 37 anni, è nato infatti il 21 giugno 1982. Kate Middleton festeggia il marito con un party casalingo in forma privata, insieme ai tre figli, George, Charlotte e Louis. Tra l’altro i Duchi di Cambridge, che hanno partecipato al Royal Ascot, devono affrontare le conseguenze di un incidente stradale causato da un agente della loro scorta.-- Ma oggi è il compleanno di William. Carlo e Camilla hanno voluto esprimere i loro auguri al ...