Il Pd non vuole Conte e Di Maio Tra Prodi e Renzi visione opposta

Trump vuole comprare la Groenlandia e ironizza : “Prometto di non fare questo” [FOTO] : Il presidente Trump ha ironizzato su Twitter in merito alla notizia secondo la quale starebbe riflettendo sull’acquisto della Groenlandia: il tycoon ha pubblicato una foto sul suo profilo con un’enorme Trump Tower su suolo groenlandese. L’immagine è accompagnata dal commento: “Prometto di non fare questo in Groenlandia“. Il presidente ha confermato il suo interesse per l’acquisto della Groenlandia, affermando ...

Beautiful Anticipazioni Americane : Steffy vuole impedire a Hope di prendere Beth - ma la Logan minaccia "non osare fermarmi!" : "Questa è l'unica casa che conosce e io sono la sua mamma", Steffy insiste, ma Hope, pur comprendendo il dolore della sorellastra non è disposta a cedere.

Governo con il Pd - il M5S non vuole Renzi e Boschi in un eventuale esecutivo istituzionale : Un accordo Pd-M5S per un eventuale Governo istituzionale potrebbe esserci soltanto con l'esclusione di Renzi e Boschi: "Noi non faremo accordi con Renzi e Boschi, è la bufala dell'estate che la Lega sta diffondendo dopo aver fatto cadere il Governo", ha sottolineato il ministro dei Rapporti con il Parlamento Fraccaro (M5S).Continua a leggere

Trump vuole comprare la Groenlandia. Il governo : “Grazie - non siamo in vendita” : Il presidente Usa punta a superare la Cina nella corsa all’Artico e alle sue risorse sull’isola del Regno di Danimarca

Il mech B.R.U.T.O. di Fortnite non sarà modificato perché Epic Games vuole dare a tutti la possibilità di vincere : Epic Games ha affermato che il mech di Fortnite, B.R.U.T.O., non verrà ulteriormente modificato e rimarrà potente come lo conosciamo in modo che "chiunque possa vincere", hanno affermato in un post gli sviluppatori.I mech sono stati criticati per aver distorto l'equilibrio del gioco, perché una volta che due giocatori saltano in un B.R.U.T.O., la competizione viene di fatto annullata con la sua velocità, abilità e armamenti pesanti. Se il mech ...

MotoGP - Cal Crutchlow : “Lorenzo vuole vincere ma magari pensa di non farcela con la Honda” : C’è molta tensione in casa Honda dopo le clamorose voci di mercato riguardanti il futuro di Jorge Lorenzo emerse durante l’ultimo weekend di gara in Austria. Il maiorchino avrebbe avviato una trattativa con la Ducati per un possibile ritorno a Borgo Panigale passando per il Team Pramac, tuttavia le due parti non hanno trovato l’accordo anche a causa della volontà della scuderia nipponica di non voler rescindere anticipatamente ...

Open Arms - il sondaggio che dà ragione a Salvini : il 71 per cento degli italiani non vuole lo sbarco : La Open Arms sta facendo discutere parecchio: da una parte il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e dall'altra il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. La prima intenzionata a far sbarcare i migranti dalla ong spagnola, il secondo fermo sul suo "no". In supporto alla grillina, non è arrivato

Valderrama su James : “Se un allenatore non ti vuole non giocherai neppure…” : Carlos Alberto Valderrama su James Rodriguez: l’allenatore non lo vuole Carlos Alberto Valderrama, vecchia gloria del calcio colombiano, ha parlato di James Rodriguez su Fox Sport. L’ex calciatore non ha usato mezzi termini per dipingere lo situazione attuale del fuoriclasse del Real Madrid: “Se James è vecchio, siamo fregati. Ora è il momento giusto per lui. Permanenza al Real? Lo conoscono, l’unico problema che ...

"non mi fido di Sergio Mattarella Vuole fare il bis al Colle" : La strategia di Matteo Salvini per ottenere le elezioni politiche anticipate. L'ipotesi di un governo M5S-Pd. Il ruolo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le alleanze nel Centrodestra in... Segui su affaritaliani.it

As : Zidane vuole tenere James se non arriva Pogba : Secondo il quotidiano sportivo, i piani di Zidane non si sono concretizzati. Il tecnico del Real Madrid aveva chiesto l’arrivo di Pogba dallo United, operazione che il club spagnolo non è riuscito a chiudere, e adesso il Real si trova senza una punta. Zidane ha rifiutato le due opzioni che Florentino gli aveva proposto, Eriksen e Van de Beek e adesso sembra orientato a trattenere James Rodriguez per ricoprire il ruolo che è rimasto ...

Open Arms situazione drammatica - Salvini : 'Conte vuole lo sbarco - non capisco perché' : La politica dei porti chiusi del governo presieduto da Giuseppe Conte è stata una prerogativa voluta fortemente dalla Lega e da Matteo Salvini. Adesso che il filo sottile che teneva in piedi l'esecutivo giallo-verde si è spezzato potrebbero venire fuori ruggini che sono rimaste nascoste per mesi. La nave Ong Open Amrs, da tredici giorni in mare aperto alla ricerca di un porto sicuro, ha reso noto che la situazione a bordo sta degenerando per via ...

