HIIT | il metodo di allenamento che aiuta a prevenire le malattie metaboliche

Fonte : dilei

(Di lunedì 19 agosto 2019) L’, acronimo per High Intensity Interval Training, è undidi cardiofitness che negli ultimi anni ha acquisito notevole popolarità. Lo schema è molto semplice: chi si allena con questo approccio, deve considerare un’alternanza tra momenti di esercizio ad alta intensità e altri di recupero attivo. Per quanto riguarda l’ad alta intensità, non bisogna superare l’80/90% della frequenza cardiaca massima. Diverso è ovviamente il caso degli esercizi a bassa intensità, durante i quali è opportuno mantenersi entro il 50/60% della frequenza cardiaca massima. L’, che permette di alternare esercizio aerobico e anaerobico, comporta benefici che sono stati più volte presi in esame dalla scienza. Tra gli studi degni di nota è possibile citarne uno molto recente – è stato pubblicato nel 2019 – e condotto da ...