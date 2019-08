Greta e Renzo Piano per lavare di verde l’ecomostro di Montecarlo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2019) Coincidenze del nuovo perverso intreccio tra ecologismo e sistema dei mass-media: la partenza diper gli Stati Uniti sulla barca a vela di Pierre Casiraghi “con solo il secchio come toilette” e il nuovo ponte “sobrio e intelligente” progettato daper Genova, hanno tenuto banco contemporaneamente, con paginate a tema e robusti richiami in prima. Negli stessi giorni, invece, ha fatto appena capolino a livello nazionale, su La Repubblica e La Stampa, la notizia che la Regione Sicilia ha bloccato la concessione per il prelievo di 700mila tonnellate di sabbia nel golfo di Termini Imerese, riserve naturali millenarie che dovevano essere espiantate dal nostro mare e trasportate nel fondo di quello del Principato di Monaco. A far scattare il relè tra queste notizie ci vuole giusto la pressione di un dito: la sabbia serve all’avanzamento dei lavori ...

