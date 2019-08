Giorgio Montanini | A Dritto e rovescio sono stato clemente Bignardi chiuse Nemico

Fonte : blogo

(Di lunedì 19 agosto 2019) “La tv è a pezzi, io no. Se la tv chiudesse, i direttori di rete sarebbero costretti a mandare i curriculum in giro, io continuerei a campare della mia arte”. Non usa mezzi termini, sempre schietto e diretto come quando calca i palcoscenici di tutta Italia.Stand up comedian di successo, ha con la televisione un rapporto di odio e amore. DaPubblico a Ballarò, passando per Nemo e Pregiudizio Universale, tutte le sue esibizioni hanno fatto discutere, scatenando reazioni e, nella maggior parte dei casi, l’interruzione anticipata delle collaborazioni.: "APubblico, Coletta mai più sentito" pubblicato su TVBlog.it 19 agosto 2019 15:52.

