Escursionista disperso in Sardegna | salvato grazie al sms locator

Simon Gautier - ritrovato morto l'Escursionista francese disperso in Cilento : È stato trovato morto Simon Gautier, l'escursionista francese di 27 anni disperso da 10 giorni nel Cilento. Il corpo del giovane studente è stato individuato dagli operatori del Soccorso Alpino in fondo a un burrone sulla costa di Scario, nell'area del Belvedere di Ciolandrea, nel territorio del comune di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. Attorno alle 19.30 tramite un drone è stato avvistato in fondo a un ...

Simon Gautier - morto l’Escursionista francese di 27 anni disperso da 9 giorni in Cilento : era in fondo a una scarpata : Non ce l’ha fatta Simon Gautier. Il corpo del 27enne escursionista francese disperso da 9 giorni nelle campagne del Cilento è stato trovato senza vita in fondo a una scarpata. Era precipitato in punto poco visibile, ma solo oggi i soccorritori sono riusciti ad individuare lo zaino, attraverso le immagini di un drone, e procedere al recupero del cadavere. Si trovava in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel comune di San Giovanni a Piro, ...

Escursionista disperso nel Golfo di Policastro : verifiche su tracce di sangue : Nell’ambito delle ricerche dell’Escursionista francese Simon Gautier, disperso dal 9 agosto scorso nel Golfo di Policastro, nel Salernitano, sono in corso verifiche su alcune tracce di sangue ritrovate sulla spiaggia della Molara. I campioni sono stati trasportati al laboratorio dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Golfo di Policastro, la telefonata dell’Escursionista disperso al 118: “Sono caduto, ho due gambe ...

Golfo di Policastro - la telefonata dell’Escursionista disperso al 118 : “Sono caduto - ho due gambe rotte” : Il turista francese Simon Gautier è disperso da 9 giorni nelle zone collinari del Golfo di Policastro: le ricerche sono scattate in seguito alla telefonata che lui stesso ha effettuato al 118 la mattina del 9 agosto. Di seguito la trascrizione. Operatore 118: “Pronto 118 della Basilicata, con chi parlo e da dove ci chiama“. Simon: “Non so, mi potete aiutare. Sono caduto, ho due gambe rotte“. 118: “Da quale città ...

Escursionista francese disperso nel Golfo di Policastro : “Ricerche anche di notte” : “Stiamo lavorando giorno e notte ma, ad ora, non ci sono novità“: lo ha dichiarato il sindaco di San Giovanni a Piro (Salerno), Ferdinando Palazzo, in riferimento all’Escursionista francese, Simon Gautier, scomparso da diversi giorni tra i sentieri del Golfo di Policastro. “Stiamo lavorando incessantemente, sul posto ci sono le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, ci sono cacciatori e semplici cittadini che sono a ...

Escursionista disperso in Cilento - Galli (AIGAE) : “Non è esperto - lo dimostra la sua telefonata” : “Il fatto stesso che non abbia saputo fornire la sua posizione esatta dimostra che non è esperto“, spiega all’AdnKronos Davide Galli, presidente dell’AIGAE, l’associazione italiane delle guide ambientali ed escursionistiche, riferendosi alla richiesta di soccorso via cellulare di Simon Gautier, lo studente francese di 27 anni disperso da 9 giorni in Cilento. “La prima cosa che impara un Escursionista è la ...

Cilento - Escursionista francese disperso. La prefettura di Salerno : “Ricerche avviate subito - costante contatto con il consolato” : Le ricerche di Simon Gautier sono “partite immediatamente” e ci sono stati “costanti rapporti con il consolato francese“. La prefettura di Salerno respinge i sospetti sul ritardo con cui si è mossa la macchina dei soccorsi per il francese di 27 anni ancora disperso nel Cilento. “Dal momento in cui è giunta la richiesta di aiuto ai carabinieri di Lagonegro – specifica la prefettura – sono partite ...

