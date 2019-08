Dopo l’Iraq non fuggiamo Kabul

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 19 agosto 2019) "L’annuncio di un accordo di pace tra Stati Uniti e talebani pare imminente. Gli Stati Uniti prometteranno di ridurre la propria presenza militare in Afghanistan in cambio dell’impegno dei talebani a cooperare contro il terrorismo internazionale e a avviare dei colloqui con il governo afgano", scriv

alberto88ca : @Apri_gli_0cchi @Giovaguerrato Uhm. Aspetta. Dopo i girotondi contro la guerra in Iraq, a dire il vero hanno studia… - alpha_joe1 : @Open_gol indagine per indagine su questi rifiuti umani,perchè non provate a farne una su quanto sia realmente avve… - AndreaLaudadio : Mevan #Babakar è una bambina curda e negli anni 90, quando ha solo 6 anni, insieme alla sua famiglia lascia l’Iraq… -