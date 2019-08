Controlli a tappeto a San Lorenzo | una persona in manette e due denunciate

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2019) Roma – Dal pomeriggio di ieri, fino a tarda serata, i Carabinieri della Compagnia Roma piazza Dante hanno messo in atto un massiccio servizio di prevenzione dei reati in genere nella zona di San. L’attivita’ dei militari impiegati nel servizio, affiancati dalle del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, ha portato all’arresto di una donna di origini bosniache di 56 anni, proveniente dal campo nomadi di via Salviati, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura della Repubblica di Roma il 13 agosto scorso per furto aggravato. La nomade e’ stata portata nel carcere di Rebibbia. Un cittadino del Senegal di 31 anni, nella Capitale senza fissa dimora e incensurato, e’ stato denunciato a piede libero per rifiuto di indicazioni sulla propria identita’le. L’uomo, ...

