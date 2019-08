Bruciano i polmoni del pianeta

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 19 agosto 2019) Dall’inizio dell’estate vaste aree oltre il circolo polare articolo sono state interessate da incendi senza precedenti per frequenza, durata ed espansione territoriale. In Siberia, Alaska, Groenlandia e Canada, sono stati centinaia. Un fenomeno visibile anche dallo spazio e che testimonia la gravità del riscaldamento globale in atto.Sebbene si tratti di un fenomeno normale nell’emisfero nord del, secondo il Copernicus Atmosphere Monitoring Service l’effetto dell’aumento della temperatura, che nell’artico è cresciuta a un ritmo molto più alto rispetto alla media globale, ha anticipato notevolmente l’inizio della stagione degli incendi boschivi rispetto agli ultimi 17 anni. Nel solo mese di giugno, i roghi scoppiati nell’artico hanno rilasciato nell’atmosfera una quantità di CO2 maggiore di quella ...

