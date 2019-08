Addio alla giornalista Ida Colucci È stata direttrice del TG2

Addio Marium - la cucciola di dugongo che si era persa nell’oceano è morta : uccisa dalla plastica : Dopo soli tre mesi dal suo salvataggio che commosse il web, la cucciola di dugongo Marium è morta. A ucciderla sono stati frammenti di plastica ingeriti nei pressi dell'isola di Ko Bilong, che le hanno provocato occlusione gastrointestinale, infiammazione diffusa e un'infezione fatale. Marium era diventata famosissima grazie alle foto e ai video dei suoi soccorritori, che la mostravano mentre si alimentava con latte ed erba.Continua a leggere

Ciclismo – Dumoulin dice Addio al team Sunweb : l’olandese inizia una nuova avventura alla Jumbo-Visma : Dumoulin e Sunweb ai saluti: l’olandese diventa un nuovo corridore della Jumbo-Visma Si separano le strade di Tom Dumoulin ed il team Sunweb: la notizia era nell’aria da un po’ ormai, ma solo oggi è arrivata la conferma ufficiale. Il ciclista olandese, campione al Giro d’Italia 2017, lascia la squadra tedesca dopo 8 anni insieme, per iniziare una nuova avventura alla Jumbo-Visma. Dumoulin, reduce da una stagione ...

MotoGp – Jorge Lorenzo dice Addio alla Honda? La verità del padre Chicho : Il futuro di Jorge Lorenzo? Parla il padre Chicho dopo i rumors di mercato Tutti gli appassionati della MotoGp attendono con ansia l’arrivo di giovedì, giornata nella quale Jorge Lorenzo sarà presente alla conferenza stampa piloti del Gp della Gran Bretagna. A Silverstone, dove il maiorchino fa il suo rientro dopo un lungo stop per infortunio, il pilota Honda farà anche chiarezza sulle recenti voci di mercato. In attesa di scoprire ...

Riccardo Fogli - nessun Addio alla tv : il cantante interviene : Riccardo Fogli non lascia la televisione: il cantante pubblica un video messaggio e chiarisce tutto Riccardo Fogli vuole davvero lasciare la televisione? Ebbene proprio il cantante svela la verità al suo pubblico, dopo essersi trovato di fronte a diverse notizie che lo vedono protagonista. In questi giorni, infatti, si parlava del suo presunto addio al […] L'articolo Riccardo Fogli, nessun addio alla tv: il cantante interviene proviene da ...

Nadia Toffa - il gesto di Giulio Golia davanti alla bara. L’Addio è straziante : Brescia si stringe al dolore dei familiari per l’ultimo addio a Nadia Toffa. Un lungo applauso ha accolto il feretro, giunto di fronte al Duomo di Brescia. Centinaia le persone radunate da questa mattina di fronte alla chiesa per assistere ai funerali della conduttrice de ‘Le Iene’, scomparsa martedì scorso a soli 40 anni. Poco prima dei funerali Davide Parenti, ideatore del programma Mediaset, ha deposto una cravatta nera, ...

Nadia Toffa morta - l’ombra della conduttrice che balla felice al tramonto : il video inedito per l’ultimo Addio de Le Iene : La sagoma di Nadia Toffa che, in controluce, balla felice e spensierata in riva al mare. Sullo sfondo, un tramonto bellissimo, dai colori caldi e avvolgenti. Poi semplicemente: “Ciao Nadia”. È davvero emozionante il video inedito pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale de Le Iene per dare l’ultimo addio alla conduttrice scomparsa il 12 agosto scorso dopo una lunga battaglia contro il cancro. La squadra della trasmissione di ...

Addio a Giuliano Sauli - grande naturalista dalla visione multisciplinare : Questa notte si è spento Giuliano Sauli, Fondatore e Presidente dell’AIPIN, Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica. grande naturalista, ebbe per primo l’intuizione di dover utilizzare le capacità biotecniche delle piante per interventi di difesa del suolo e di sistemazioni idraulico-forestali. La sua visione multisciplinare associava quindi le esigenze tecniche per mitigare il dissesto Idrogeologico a quelle di ...

Addio a Nadia Toffa - dal debutto alle Iene alla battaglia pubblica contro il tumore : Quattro anni di gavetta nelle tv locali, poi il grande salto nella trasmissione di Italia Uno, dove firma alcune delle...

Alessia Fabiani dopo l'Addio alla tv : Ora sono mamma single... : L'ex letterina di Passaparola ha rilasciato alcune dichiarazioni sul ritiro dal mondo dello showbiz e sulla sua vita privata. Molti telespettatori continuano a ricordarla per il suo inconfondibile sorriso. Ma Alessia Fabiani ha deciso di ritirarsi dal mondo del piccolo schermo, dopo essere stata una delle letterine più amate di Passaparola, il quiz-show condotto da Gerry Scotti.\\ E in un'intervista concessa a Chi magazine, il ...

Giuseppe Conte - impensabile scenario. Lo sfiduciano? Pronte tre poltronissime : altro che Addio alla politica : Ogni carta è sul tavolo. Giuseppe Conte non si dimette e rilancia: showdown il 20 luglio, vuole arrivare alla conta in aula per capire chi avrà il coraggio di sfiduciarlo, e soprattutto quanti saranno. L'"avvocato del popolo" e "premier insignificante", come l'ha battezzato martedì Matteo Renzi, pun

Addio Nadia Toffa - in centinaia alla camera ardente : La conduttrice de 'Le Iene' è scomparsa ieri, a 40 anni, dopo un anno e mezzo di battaglia contro il cancro

Nadia Toffa morta - Addio alla Iena guerriera contro il cancro. Venerdì i funerali : Nadia Toffa è morta. La giornalista delle Iene si è spenta a 40 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. L'annuncio della sua morte è arrivato dalla pagina...

Addio alla 'Iena' guerriera dal cuore d'oro : morta a 40 anni - stroncata dal cancro : Se ne è andata in silenzio dopo quasi due anni di malattia. Molti telespettatori avevano cominciato a conoscerla e ad apprezzarla solo dopo l'annuncio del cancro che l'aveva colpita. Lascia un esempio di coraggio e dignità nell'affrontare la malattia considerandola persino un'opportunità. È morta stamattina Nadia Toffa, storica conduttrice e inviata de "Le Iene", celebre programma giornalistico di Italia 1. Lo scorso 10 giugno aveva compiuto 40 ...

