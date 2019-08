Napoli | corsa contro il tempo per la piccola down che combatte per la vita | «Aiutiamo i

Repubblica : il Napoli si sente ancora in corsa per Icardi : Nonostante le voci di un’apertura di Icardi per la Roma, il Napoli non si sente affatto tagliato fuori dalla trattativa, scrive Repubblica. De Laurentiis è intenzionato ad avere la meglio sulla concorrenza. Confida nell’appeal che possono avere i 60 milioni di euro messi sul piatto insieme ad un ingaggio da 7,5 milioni di euro promesso all’argentino. La settimana prossima, scrive il quotidiano, arriverà probabilmente la ...

Napoli nella morsa del caldo : tuffi a mare e corsa ai condizionatori : Napoli è nella morsa del caldo e i napoletani che non hanno potuto lasciare la città per raggiungere località balneari fanno i conti con le altissime temperature che si...

Napoli - Zielinski avvisa la Juventus : “in corsa per lo scudetto” : “Spero sia il mio Napoli piu’ forte, sono arrivati giocatori che hanno gia’ dato il loro contributo, potrebbero arrivare altri pezzi molto importanti per la rendere la nostra squadra ancora piu’ competitiva”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24 da Miami del centrocampista Zielinski in vista della gara del Napoli contro il Barcellona. “Spero che quest’anno il gap con la Juventus non ...

Marca : Si allontana l’ipotesi Atletico. Il Napoli di nuovo in corsa per James : Sempre meno chiaro il futuro di James Rodriguez. Se nei giorni scorsi era apparso sicuro che il colombiano dovesse restare a Madrid e passare all’Atletico, ci sono poi state conferme che Florentino Perez avesse deciso di tenerlo dopo l’infortunio ad Asensio. Ieri è arrivata invece la notizia che Bale non si trasferirà più in Cina dal momento che la famiglia non è disposta ad un passo del genere. Si rimescolano le carte dunque e tutto ...

CorSport : Nella corsa del Napoli a Pépé si insinua il Manchester United : C’è un’insidia Nella corsa del Napoli per accaparrarsi Pépé. E si chiama Manchester United. Il Corriere dello Sport scrive che i Red Devils sono, in questo momento, “i rivali più accreditati Nella corsa all’ivoriano. Il Napoli sembrava aver battuto sul tempo le altre squadre interessate a lui, Psg e Arsenal, invece adesso spunta lo United. Il Lille si prepara a indire un’asta per il suo campione da 22 gol e 11 assist in una sola stagione, ...

‘The Wall” - le big blindano la porta : Juve - Inter e Napoli - i colpi di mercato in difesa infiammano la corsa scudetto : I primi giorni di calciomercato hanno già dato Interessanti indicazioni in vista dell’inizio del campionato di Serie A, tutto è partito dalle novità in panchina con Juventus e Inter che hanno deciso di cambiare allenatore affidando il compito rispettivamente a Maurizio Sarri e Antonio Conte, l’altra squadra in corsa per lo scudetto sarà il Napoli, il club azzurro ha giustamente confermato Carlo Ancelotti, uno dei migliori ...