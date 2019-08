Incendi in Calabria | rogo vicino Catanzaro minaccia le case | chiusa la SS280

Incendi Calabria - fiamme nel Catanzarese : diversi ettari di macchia mediterranea e bosco in fumo - paura anche tra i bagnanti : diversi ettari di macchia mediterranea e bosco sono stati distrutti da un Incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio in località Caminia, nel comune di Stalettì, sulla costa ionica Catanzarese. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, la squadra boschiva della sede centrale e la squadra del distaccamento di Soverato, oltre ad un Canadair della flotta aerea nazionale. Molte le richieste di ...

Incendi Calabria - in fiamme collina nel catanzarese : evacuato residence : Incendio in Calabria a CopanellodiStalettì, sul litorale ionico del catanzarese. Il rogo ha interessato arbusti, macchia mediterranea e zona boscata in corrispondenza del costone della collina a ridosso di un residence turistico. Disagi per la circolazione sulla strada statale 106 che conduce a Soverato. Sul posto per tentare di circoscrivere e domare il rogo stanno operando le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro. ...

Incendi - Protezione Civile : “Oggi 22 richieste di intervento aereo” - 16 solo in Sicilia e Calabria : Continua senza sosta l’impegno dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile: anche oggi, gli equipaggi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi Incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra. Secondo i dati disponibili alle ore 18.00, sono 22 le richieste di ...

Incendi - 45 roghi in Calabria : fiamme vicine alle abitazioni : Permane l’emergenza Incendi al Sud Italia, dove sono svariati i roghi in Sicilia, Calabria e Sardegna. In Calabria i vigili del fuoco hanno effettuato nella notte ben 36 interventi in tutta la regione. Questa notte, nel comune di Cortale (Catanzaro) la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme impegnata sino all’alba per un vasto Incendio in prossimità del centro abitato. Dalle prime ore del pomeriggio Incendi ...

Incendi - ancora emergenza al Sud e nelle Isole : 20 roghi in Sardegna - continua l’impegno dei soccorsi in Calabria e in Sicilia : continua l’emergenza Incendi a Sud Italia e nelle Isole: in Sardegna, dove per oggi era stata diramata un’allerta arancione, sono scoppiati oltre 20 Incendi, di cui quattro hanno richiesto l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale. Tra i quattro più vasti, il primo è scoppiato in agro di Desulo, in località C. Doi, dove è intervenuto un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Sorgono. Le operazioni di ...