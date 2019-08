Parigi | aspetta troppo per un panino | il cliente spara al cameriere e lo uccide È caccia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2019) Ucciso da unperché ha servito untardi”. Succede a, a Noisy-le-Grand, nella periferia est della capitale francese. La vittima è undi 28 anni che lavorava al ristorante Le Mistral. A riportarlo il quotidiano Le Parisien. L’assassino, ancora in fuga, avrebbe urlato che ilnon era stato preparato abbastanza in fretta per i suoi gusti, poi avrebbe estratto una pistola,ndo ale colpendolo alla spalla. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici: il 28enne è morto sul colpo. Ora la polizia ha aperto un’inchiesta per omicidio ed è attualmente alla ricerca dell’uomo che hato. L'articoloper un: ilale lo. Èall’uomo proviene da Il Fatto Quotidiano.

