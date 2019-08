Juventus | per Calciomercato com | Miranda del Barcellona vorrebbe trasferirsi in bianconero

Juventus - Paratici in Spagna per trattare : il Barça piomba sul bianconero : Juventus – Daniele Rugani potrebbe essere uno dei grandissimi protagonisti delle battute finali della sessione di calciomercato. Il difensore non rientra più nei piani della Juventus, ma può ancora contare su un discreto numero di estimatori. Per l’ex Empoli le porte a Torino vanno considerate praticamente chiuse. Gli arrivi de De Ligt e Demiral, oltre che alla necessità del club bianconero di sfoltire […] More

Calciomercato Juventus News/ Sirene tedesche per Emre Can - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News. Ultime notizie, il centrocampista turco potrebbe essere uno dei sacrificabili e per lui si fa avanti un club tedesco.

Triestina-Juventus : Sarri fa le prove generali per il Parma - amichevole in tv su Sky : Triestina-Juventus di sabato 17 agosto sarà l’ultima amichevole estiva dei bianconeri. Al Nereo Rocco, orario di inizio 20,30, è atteso il pubblico delle grandi occasioni, ma i biglietti sono ancora disponibili. Per Sarri è l’ultima occasione di provare la squadra che esordirà sabato 24 agosto in campionato con il Parma. Già decisi otto titolari, tre i ballottaggi, uno per reparto. La notizia più rilevante della vigilia è il ritorno di Aaron ...

Mercato Juventus : totale apertura per l’esterno basso del Barcellona : Mercato Juventus: anche se la priorità della Juve rimangono le cessioni, il Direttore Sportivo della società torinese non perde tempo neppure sul fronte del Mercato in entrata. Una delle idee più avanzate, come riportato da CalcioMercato.com, riguarda Juan Miranda, terzino sinistro classe 2000 del Barcellona. Mercato Juventus: totale apertura per l’esterno del Barcellona Il giocatore […] More

Calcio femminile - Champions League 2019-2020 : sorteggio poco fortunato per Juventus e Fiorentina. Barcellona e Arsenal nei sedicesimi : Non è stata fortunata l’urna di Nyon per il Calcio femminile italiano. Nella città svizzera quest’oggi si è tenuto il sorteggio per stabilire i confronti validi per i sedicesimi di finale della Champions League 2019-2020. Ebbene per le due compagini del Bel Paese Juventus e Fiorentina è andata decisamente male. Le bianconere, campionesse d’Italia ma in seconda fascia per via del ranking UEFA, se la vedranno contro il ...

Abbonamento Juventus 2019-2020 : prezzo settori Allianz Stadium per Serie A e Champions League : Chi vive la Juventus in maniera viscerale, non può non rinnovare l’Abbonamento 2019-2020, che permette di avere numerosi vantaggi a tutti i tifosi che ne entrano in possesso. Nei prossimi paragrafi vedremo quali sono i prezzi e i settori dell’Abbonamento Juventus 2019-2020 per le partite di Serie A. Vedremo come utilizzare la prelazione per Champions League e Coppa Italia e scopriremo quali sono tutti i vantaggi per gli abbonati all’Allianz ...

Calciomercato Juventus News/ Duello col Marsiglia per Miranda - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News. Ultime notizie, il terzino spagnolo piace ai bianconeri ma i catalani lo vorrebbero cedere soltanto in prestito.

Bagno di folla per la Juventus a Villar Perosa : Tradizionale Bagno di folla per la Juventus a Villar Perosa dove anche quest'anno e' andata in scena, nel giardino di casa Agnelli

Juventus - ferragosto di lavoro per i bianconeri : differenziato per Cristiano Ronaldo : Dopo la festa di Villar Perosa, la Juventus è subito tornata a Torino anche perché questa mattina era in programma una seduta mattutina. I bianconeri si sono allenati anche a ferragosto per preparare la sfida amichevole contro la Triestina. Questa mattina, però, Cristiano Ronaldo non era in campo con i compagni. CR7 ha accusato un lieve problema muscolare e per questo motivo lavora a parte. La sua presenza per la partita contro la Triestina è in ...

Juventus - nuovo nome per la fascia : affare da 40 milioni : Juventus – Nel mirino del club bianconero Alex Telles. Il brasiliano del Porto, ex esterno dell’Inter di Mancini, può vestire il bianconero. Con Pellegrini di ritorno a Cagliari e il solo Alex Sandro “arruolabile” sulla corsia mancina, urge tornare sul mercato. Telles è stato uno dei migliori laterali di sinistra dell’ultima stagione. Il costo del […] More

Video/ Juventus A-Juventus B - 3-1 - : gol e highlights - bagno di folla a Villar Perosa : Video Juventus A-Juventus B, risultato finale 3-1,: doppietta di Dybala nel primo tempo, gol di Cuadrado nella ripresa prima dell'invasione di campo.

Juventus - lieve affaticamento per CR7 : non sarebbe a rischio per la prima di campionato : Quella di oggi, è stata una giornata speciale per i giocatori della Juventus che sono stati a Villar Perosa per la classica amichevole in famiglia. La squadra ha iniziato molto presto la sua giornata visto che prima di salire in Val Chisone si è ritrovata alla Continassa. Infatti, la Juve in mattinata si è allenata, poi ha pranzato al JHotel e infine ha lasciato Torino per andare a Villar Perosa. I bianconeri, però, non hanno fatto la ...

Juventus di Sarri : un acquisto in casa per la corsia sinistra : Formazione Juventus: Luca Pellegrini è in procinto di passare in prestito al Cagliari, notizia nell’aria da diverse settimane e che dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. Per sostituire il giocatore, ex Roma, arrivato nell’affare che ha portato Spinazzola nella Capitale, si prospetta una soluzione interna. Juventus di Sarri: un acquisto in casa per la corsia sinistra […] More

Juventus – L’amichevole di Villar Perosa termina dopo 51 minuti : i tifosi interrompono il match con un’invasione di campo : La Juventus costretta ad interrompere l’amichevole di Villar Perosa: tifosi calorosissimi invadono il campo E’ durata poco più di 51 minuti l’amichevole tra Juventus A e Juventus B oggi pomeriggio a Villar Perosa. dopo la doppietta di Dybala e l’autorete di Demiral, la Juventus è stata costretta ad interrompere il match a causa di una calorosissima invasione di campo dei suoi tifosi nel centro sportivo intitolato a ...