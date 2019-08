Il prete antimigranti | Sbarcano con smartphone e catene d' oro

Nadia Toffa - il prete anti-roghi don Patriciello celebrerà il funerale venerdì : «È stato il suo ultimo regalo per i bimbi della Terra dei Fuochi» : Un padre spirituale, una guida soprattutto quando ha dovuto affrontare la più dura delle battaglie quella per la vita. Padre Maurizio Patriciello, parroco di Caivano che ha fatto della...

F1 - Fernando Alonso : “Contento dei passi in avanti di Honda. Un mio rientro nel Circus? Se accadrà - lo saprete” : Fernando Alonso è un po’ sulla bocca di tutti e il motivo è sempre lo stesso: rivederlo in F1. Il due volte iridato, sempre molto attivo nell’ambito del Motorsport, è una figura che manca agli appassionati e rivederlo nel Circus non sarebbe cosa sgradita, nonostante l’annuncio del ritiro dell’anno passato. Fernando, infatti, ha dimostrato a più riprese di essere in condizione di ambire ai massimi traguardi. Tutto però sta ...

Dl Sicurezza bis - Lega contro don Biancalani - amico dei migranti : “Faccia il prete o si candidi” : Il parroco di Vicofaro, in provincia di Pistoia, famoso per aver sempre promosso attivamente l'accoglienza dei migranti, ha criticato il decreto Sicurezza bis: "Da parte mia ci sarà totale disobbedienza". Esponenti leghisti toscani si scagliano contro di lui: "Se vuole fare politica, lo dica espressamente e si candidi alle prossime elezioni".Continua a leggere

Giordano a Radio Marte : “Nessuno spenderà tanti soldi per Icardi - le pretendenti aspettano il momento giusto” : Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, é intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live : “James è lì, sempre molto vicino al Napoli, ma il Napoli deve sborsare 42 milioni per questa operazione. Icardi? Siamo in presenza di un braccio di ferro forte che toglie tanto valore al calciatore. Chi lo prenderà, acquisterà un calciatore che l’Inter non vuole più e non c’è motivo per comprarlo ad una cifra fuori ...

Dl Sicurezza bis - Salvini : “Sì emendamenti Lega o non si va avanti. Carcere per le ladre incinte”. Di Maio : “No a pretesti” : “Con Salvini si può scherzare, con i Vigili del Fuoco, i Vigili Urbani e la Polizia no”. In conferenza stampa al Viminale il ministro dell’Interno torna all’attacco: vuole che gli emendamenti presentati dalla Lega al dl Sicurezza bis siano ammessi. E, dopo aver attaccato ieri il presidente della Camera Roberto Fico, avverte il M5s: “O ci sono questi emendamenti o vado dagli amici alleati e dico: o passa questo testo ...

Autonomia : Anci Veneto - si deve andare avanti - no a pretesti per bloccarla : Vicenza, 12 lug. (AdnKronos) – ‘Lo stop di ieri è stato brusco ed inaspettato. E la reazione del Ministro Stefani e del Presidente Zaia è stata giustamente molto dura. Credo che in parte sciano gli strascichi della campagna elettorale, ma mi auguro che si torni presto a discutere in modo sereno e riprenda il percorso della riforma che serve a tutto il Paese. Le motivazioni ed i dubbi posti da qualcuno mi sembrano pretestuosi e ...

Vieni a menare me! Emis Killa provoca il prete anti rapper : Il rapper ha risposto al noto prete anti-rapper, il quale ha per ben due volte definito "str****" gli artisti rap nella sua omelia. Il coach di The Voice 2016 nonché rapper di successo in Italia, Emis Killa, ha risposto indirettamente alla provocazione lanciatagli dal cosiddetto "prete anti-rapper", noto per la sua particolare avversione al mondo della musica a barre rap e ai fautori del genere musicale diventato mainstream nel Bel ...

Palermo - prete ferma processione davanti casa del boss : sindaco protesta : L'episodio è avvenuto in un piccolo comune dell'entroterra siciliano, Villafrati, è ha scatenato molte polemiche. sindaco e comandante della locale stazione dei carabinieri per protesta hanno deciso di lasciare il corteo. "Ma non ci possono essere equivoci davanti a certe situazioni" ha spiegato il primo cittadino.Continua a leggere

prete anti-rap/ 'Picchiare' i cattivi maestri è come strappare la Chiesa ai satanisti : L'intervista a don Pietro Cesena, il parroco che nella sua omelia ha insultato i cantanti rap, il suo impegno con i giovani per il bene comune

Marsala - lite sui migranti a messa tra prete e sostenitrice Lega : Claudio Carollo La polemica inziata con la lite in chiesa si è poi spostata su Facebook con il botta e risposta tra i due. La causa è stata la frase contro la Lega a termine dell'omelia Scoppia la lite all’uscita dalla messa a Marsala, nel trapanese, tra Don Francesco Fiorino e l’ex consigliera comunale socialista, Fanny Montante, ora sostenitrice di Salvini. Davanti alla navata affollata della chiesa di San Giovanni al Boeo, per la ...

Nuoto - Gabriele Detti : “Sun Yang è il riferimento - mi alleno per batterlo. Negli 800 sl sono tanti i pretendenti” : I Mondiali 2019 di Nuoto, in Corea del Sud, si avvicinano (21-28 luglio) e il gruppo di lavoro di Stefano Morini si sta preparando nel migliore dei modi per l’appuntamento iridato. A Merano, Gabriele Detti, Gregorio Paltrinieri e tutti gli altri atleti gestiti dal tecnico toscano stanno affinando la preparazione. Detti è senza dubbio tra gli atleti osservati speciali nella prossima rassegna iridata. Autore del secondo crono dell’anno ...