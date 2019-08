Cilento | turista francese disperso da 8 giorni Anche la madre chiede aiuto

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 17 agosto 2019) Andrea Pegoraro Il giovane aveva dato l'allarme il 9 agosto dopo essere caduto in una scarpata Sono trascorsi ormai 8ma deldi 27 anni ancora nessuna traccia. Il giovane, Simon Gautier, è scomparso venerdì 9 agosto sui monti del Golfo di Policastro in, in provincia di Salerno. L’allarme era stato dato dallo stesso ragazzo, che aveva chiamato i soccorsi in seguito a una caduta. Come riportato dal Secolo XIX, stanno proseguendo senza sosta le ricerche tanto che sono impiegati sia uomini da terra, sia un elicottero e un drone. Nel frattempo è arrivata a Policastro ladel giovane che ha chiestonel ritrovare suo figlio. La donna ha detto che Simon potrebbe essere caduto in un burrone, sottolineando la necessità di alpinisti, speleologi e pompieri addestrati alle zone montuose e in grado di raggiungere le zone più impervie. Laha ...

