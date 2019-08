Alberto Airola M5S | Un anno fa tentavo il suicidio | grazie Gisella

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 17 agosto 2019) Unfa il tentato, l’allarme dato dalla sorella, il ricovero in ospedale e poi, progressivamente, il ritorno alla normalità, la politica, il Movimento 5 stelle e la battaglia per la Tav. Undopo il senatorescrive su Facebook per ringraziare chi ha permesso che si salvasse e parla brevemente della sua “vita 2.0”. “Unfail, oggi dopo unsono qua a scrivervi e a ringraziare ancora, mia sorella, per questa vita 2.0 che senza il suo intervento, non avrei potuto godermi.a tutti coloro che mi scrissero, e mi fecero sentire la loro vicinanza. Siete stati tantissimi,di cuore”

marino29b : RT @Virus1979C: “I ministri leghisti voteranno la sfiducia al loro stesso governo. Almeno si dimettano”. Lo scrive su Facebook il senatore… - cristinapasque : RT @Virus1979C: “I ministri leghisti voteranno la sfiducia al loro stesso governo. Almeno si dimettano”. Lo scrive su Facebook il senatore… - bwin1966 : RT @Virus1979C: “I ministri leghisti voteranno la sfiducia al loro stesso governo. Almeno si dimettano”. Lo scrive su Facebook il senatore… -