8 persone sono morte in un incendio in un hotel di Odessa | in Ucraina

Papa Francesco : migranti - tanti trattati da numeri ma sono persone : Papa Francesco: "migranti, tanti trattati da numeri ma sono persone e si trovano soli e abbandonati e spesso sono trattati come numeri"

Mohammed - "l'unico superstite" del gommone a Malta : "Nessuno ci ha aiutati - sono morte 14 persone" : In un'intervista al Times of Malta, l'uomo racconta l'incubo vissuto a bordo del gommone in cui sono morte 14 persone

I cani bagnini sono gli angeli del mare - cinque persone salvate a Mondello e Alcamo : Ferragosto di super lavoro per i cani bagnini nel giorno più “caldo” dell’estate: cinque interventi in poche ore, soccorse sei persone in Sicilia, Campania e Calabria dalle Unità Cinofile della Scuola Italiana cani Salvataggio. In Sicilia, giornata da bollino rosso per il mare molto mosso e il forte vento di maestrale: ad Alcamo Marina, in provincia di Trapani, una ragazza di 29 anni, trascinata al largo dalle corrente, è stata soccorsa da ...

Un aereo russo ha fatto un atterraggio di emergenza in un campo vicino a Mosca - 23 persone sono state ferite : Un aereo passeggeri russo della Ural Airlines partito da Mosca e diretto a Sinferopoli, in Crimea, è stato costretto a fare un atterraggio di emergenza in un campo vicino alla capitale russa, circa un chilometro di distanza dalla pista dell’aeroporto,

A Corigliano Rossano - in Calabria - cinque persone sono state arrestate per una violenza sessuale di gruppo che si sarebbe protratta per 10 anni : A Corigliano Rossano, in Calabria, cinque persone sono state arrestate e portate in carcere per una violenza sessuale di gruppo che si sarebbe protratta per dieci anni. Gli arresti sono stati eseguiti dalla polizia di Cosenza a seguito di un’ordinanza di

Ci sono 507 persone bloccate in mare nel (quasi) totale silenzio : L'Agenzia Onu per i rifugiati richiama i paesi dell'Unione Europea a consentire lo sbarco dei 151 migranti attualmente a...

I due giovani canadesi accusati di aver ucciso tre persone si sono suicidati - dice la polizia : La polizia canadese ha confermato che i due corpi trovati il 7 agosto vicino a Gillam, nello stato del Manitoba, sono quelli di Kam McLeod e Bryer Schmegelsky, i due giovani accusati di triplice omicidio e ricercati dalla fine di luglio. Erano

Migranti - quarto soccorso per la Ocean Viking. Il gommone si sgonfia - persone in acqua. Ora a bordo sono 356 : Con quelli della Open Arms salgono a 500 le persone soccorse in attesa di un porto. Emergenza a Lesbo: 1500 arrivi in un sol giorno

In India più di 150 persone sono morte per le frane e le inondazioni causate dalle piogge monsoniche : Almeno 152 persone sono morte in India a causa delle frane e delle inondazioni provocate dalle piogge monsoniche; in particolare sono stati colpiti gli stati occidentali del Kerala (60 morti), del Karnataka (30), del Maharashtra (40) e del Gujarat (22), tutti affacciati

Robot industriali personalizzati ed economici possono lavorare con le persone senza ferirle - grazie a un chip : La convivenza fra Robot ed esseri umani in una catena di produzione può essere problematica, tanto che generalmente i Robot vengono chiusi in gabbie di sicurezza per ridurre il rischio di lesioni alle persone che vi lavorano vicino. Una possibile soluzione a questo problema è IMPROV, una sorta di “cassetta degli attrezzi” per l’assemblaggio di Robot sicuri. È stata sviluppata dal professor Matthias Althoff della Technische ...

Almeno 30 persone sono morte nell’est della Cina per il tifone Lekima : Migliaia di voli sono stati cancellati e centinaia di migliaia di persone sono state costrette a lasciare le proprie case

Teresa Langella difende Uomini e Donne : “In redazione ci sono persone pure - hanno pianto con me” : A differenza di coloro, come Teresa Cilia e Mario Serpa, che hanno deciso di attaccare UeD e l'autrice Raffaella Mennoia in particolare, c'è anche chi difende a spada tratta la trasmissione. Tra questi, troviamo Teresa Langella, che parla dei membri della redazione come di "persone pure e trasparenti che hanno pianto con me".Continua a leggere

Almeno 34 persone sono morte per una frana in Myanmar : Almeno 34 persone sono morte in Myanmar a causa di una frana provocata da diversi giorni di piogge monsoniche. La frana si è verificata a Ye Pyar Kone, nell’est del paese. Un portavoce dell’amministrazione locale ha detto che finora sono