Valderrama | “Zidane non farebbe giocare James neanche se avesse 24 infortunati”

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2019) Il casoRodriguez è sempre più di attualità in Colombia, dopo le dichiarazioni dell’ex vicepresidente che hanno fatto discutere l’opinione pubblica, anche l’ex campione colombianoè tornato sull’argomento, come riporta l’edizione odierna di Mundo Deportivo. “Zidane non lonemmeno se24 calciatori infortunati” questa la sua opinione sulla situazione che vivenel Real Madrid, motivo per cuiaveva già suggerito pubblicamente all’attaccante di cercare una nuova squadra. “è nel momento migliore della sua carriera, se lui è vecchio, siamo fregati. Adesso è il momento buono per lui” Ha continuato l’ex calciatore per rispondere a quanti indicanocome un calciatore troppo avanti con l’età che ha già passato il suo periodo migliore. L'articolo: ...

SiamoPartenopei : Valderrama duro: 'James? Zidane non lo vuole e non lo farebbe giocare neppure con 24 infortunati!' - tuttonapoli : Valderrama duro: 'James? Zidane non lo vuole e non lo farebbe giocare neppure con 24 infortunati!' - carminetorre3 : RT @17su24: Vabbe'. Tweet interattivo. Valderrama ha detto che Zidane non farà mai giocare James nella sua squadra. Secondo simpatici guru… -