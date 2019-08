ROGER FEDERER KO A CINCINNATI Rublev lo elimina | Us Open | occhio alla ' fame' del Re

ROGER FEDERER è stato eliminato agli ottavi del torneo di Cincinnati da Andrey Rublev : Il tennista svizzero Roger Federer è stato eliminato dal torneo ATP di Cincinnati, settimo Masters 1000 della stagione, dopo essere stato battuto a sorpresa dal ventunenne russo Andrey Rublev in due set (6-3, 6-4). Federer, terzo nel ranking mondiale, non perdeva così

Tennis - ATP Masters 1000 Cincinnati 2019 : Andrey Rublev firma l’impresa ed elimina in un’ora ROGER Federer! : Andrey Rublev firma la sorpresa nel torneo ATP Masters 1000 di Cincinnati: sul cemento outdoor statunitense il qualificato russo supera, in poco più di un’ora di gioco, la testa di serie numero 3, l’elvetico Roger Federer, con il punteggio di 6-3 6-4, e si regala il derby ai quarti di finale con il connazionale Daniil Medvedev, numero 9 del seeding. Nel primo set Rublev scappa subito sul 2-0, centrando il break a 15 alla prima ...

ATP Cincinnati – Clamoroso ko di ROGER FEDERER : Rublev si prende la vittoria più importante della carriera : Roger Federer eliminato agli ottavi dell’ATP di Cincinnati: il tennista svizzero sconfitto da Rublev in poco più di un’ora di gioco Il torneo ATP di Cincinnati regala una clamorosa sorpresa: Roger Federer eliminato agli ottavi di finale. Il tennista svizzero, numero 3 al mondo, è stato sconfitto in maniera alquanto inaspettata dal russo Andrey Rublev, numero 70 del ranking mondiale maschile. Rublev ha avuto bisogno di appena 63 minuti per ...

Tennis - ROGER FEDERER : “Voglio l’ottavo titolo a Cincinnati. Sulla finale di Wimbledon…” : Mentre attende di scendere in campo per il suo secondo match nel Masters 1000 di Cincinnati, Roger Federer si è concesso per una intervista nella quale ha parlato del suo momento e del post-Wimbledon. Per ora, quindi, la sfida contro il russo Andrey Rublev (che si è sbarazzato di Stan Wawrinka nel secondo turno) può attendere, con “King Roger” concentrato Sulla caccia al suo ottavo titolo nell’Ohio. “Ho un rapporto strano ...

ROGER FEDERER e Valentino Rossi : gli highlander dello sport che si divertono a competere : 9 titoli mondiali, 115 vittorie, 234 podi, 65 pole position e 95 giri veloci per il classe ’79; 20 Slam, 31 finali Major, 102 tornei vinti, 28 Masters 1000, 50 atti conclusivi nei 1000 per il classe ’81: sono alcuni numeri, non sparati a caso, di due personaggi sportivi che ancora calcano i campi da gara con spirito competitivo e voglia di divertirsi. Si sta parlando di Valentino Rossi e Roger Federer, per certi versi, gli highlander ...

ATP Cincinnati – Esordio ok per ROGER FEDERER : Londero sconfitto facilmente in due set : Roger Federer fa il suo Esordio a Cincinnati con una vittoria: il tennista svizzero supera in due set l’argentino Juan Londero Inizia con il piede giusto il cammino di Roger Federer nel torneo di Cincinnati. Il tennista svizzero, dopo aver superato con un bye il primo turno, ha fatto il suo Esordio nei sedicesimi di finale con una vittoria. Federer, attuale numero 3 del ranking mondiale maschile, si è imposto in 62 minuti di gioco ...

Wimbledon 2019 - Tim Henman : “ROGER FEDERER sarà tormentato a lungo dal ko in finale contro Djokovic” : Tim Henman è arrivato in ben 4 occasioni alle semifinali di Wimbledon, rappresentando a lungo la speranza inglese di riportare il sorriso ai sudditi di Sua Maestà a Church Road dai tempi di Fred Perry. Per sua sfortuna, tuttavia, il nativo di Oxford non è mai stato in grado di raggiungere l’atto finale dei Championships ma, in una occasione, nell’ormai lontano 2001. è stato in grado di eliminare Roger Federer sui prati londinesi. Lo ...

ROGER FEDERER - il campione che non perde mai (neanche quando perde) : L’ETÀ CONTA, MA NON BISOGNA FARSI INFLUENZARENIENTE È IMPOSSIBILELE COSE DA DIMENTICAREHA VINTO LO SPORTGIRA LA SITUAZIONE A TUO FAVOREQUELL’ANSIA DI MIRKAQUELLA LINEA SOTTILE SOTTILEUna steccata di dritto dopo 4 ore e 57 minuti. Roger Federer spara la pallina sulle tribune del Centre Court e consegna a Novak Djokovic il quinto Wimbledon della sua carriera, al termine della finale più lunga nella storia dello Slam inglese. Per molti, anche la ...

Tennis - ROGER FEDERER rinuncia al Masters 1000 di Montreal. Lo svizzero tornerà a Cincinnati : Dopo la finale di Wimbledon persa dopo quasi cinque ore contro Novak Djokovic, Roger Federer ha annunciato che non parteciperà al Masters 1000 canadese, che quest’anno si terrà a Montreal. Lo svizzero, numero 3 del mondo a distanza sempre minore da Rafael Nadal, decide dunque di conservare le proprie energie in vista del quarto grande appuntamento dell’anno, gli US Open. Una decisione, la sua, che rispecchia in pieno il suo metodo di ...

Wimbledon 2019 - la classe immortale di ROGER FEDERER che ha sconfitto il tempo : A quasi 38 anni, Roger Federer è andato vicinissimo a trovare una vittoria che avrebbe avuto del leggendario a Wimbledon: quei due match point sull’8-7 non si sono, tuttavia, trasformati nel raggiungimento di quel nono successo ai Championships che lo avrebbero con ogni probabilità consegnato all’immortalità tennistica senza più alcun possibile dubbio. Eppure lo svizzero ha dimostrato, ancora una volta, quello di cui è capace: sono ...

VIDEO ROGER FEDERER - Wimbledon 2019 : “A 37 anni non è tutto finito. Ma cercherò di dimenticare questa finale” : E’ sfumato dopo una epica finale contro Novak Djokovic il sogno di Roger Federer di conquistare il nono titolo di Wimbledon della carriera. 38 anni da compiere il prossimo 8 agosto, l’elvetico rimpiange due match-point non capitalizzati nel corso del quinto e decisivo set sull’8-7 e 40-15. Dopo una maratona di 4 ore e 55 minuti (il più lungo atto conclusivo mai disputato nello Slam londinese), Federer non ha nascosto una enorme ...

Wimbledon 2019 : la testa - la determinazione e la freddezza di Novak Djokovic hanno prevalso sul talento di ROGER Federer : Inevitabile avere ancora negli occhi la bellissima finale del singolare maschile di Wimbledon 2019 tra Novak Djokovic e Roger Federer, durata 4 ore e 57 minuti, la più lunga nella storia del torneo. Al termine di questa partita romanzesca Djokovic ha alzato per la quinta volta il trofeo più prestigioso del mondo del tennis annullando due match point che probabilmente Roger Federer si sognerà di notte per tutta la vita. Prima cosa da ...

Novak Djokovic trionfa su ROGER FEDERER nella finale di Wimbledon : 13-12 al tie-break del quinto set : Il 14 luglio 2019 Wimbledon ha vissuto la finale più bella e lunga di sempre, a scapito del primo tie break del quinto set giocato nell'ultimo atto della storia ultracentenaria dello Slam sull'erba. Dopo 4 ore e 57 minuti Novak Djokovic conferma il successo del 2018, trionfa per la quinta volta e sc

Novak Djokovic batte ROGER FEDERER in una finale-maratona storica di Wimbledon : Novak Djokovic bissa il successo 2018 a Wimbledon e sale a cinque trofei complessivi nel torneo londinese, battendo Roger Federer in una finale-maratona di 4 ore e 57 minuti Roger. Il punteggio: 7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12 (7-3): è la prima volta che Wimbledon viene assegnato con la nuova regola del tie break sul 12-12 al quinto set.