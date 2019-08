Pogba | ‘assist’ del fratello al Real | “Si sa che Paul vuole andare lì | a Zidane manca uno

Fonte : calcioweb.eu

"L'interesse delMadrid? Sappiamo tutti chevoleva trasferirsi, sta aspettando. Lavora sodo e vedremo cosa succede. Fino al 2 settembre tutto può succedere. Certo che Florentino Perez può acquistarlo, niente è impossibile". Queste le parole deldi, Mathias, ai microfoni di El Chiringuito. "Auno come mio, ha bisogno di un altro centrocampista.non vale 200 milioni ma ora il calcio è così. Cosa? Il proprietario dello United non ha detto sì".

