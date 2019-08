No a governi pasticciati o di corto respiro | dice Nicola Zingaretti

Fonte : agi

(Di venerdì 16 agosto 2019) "Vedremo, dopo questo fastidioso ginepraio di parole senza contenuti e senza valori, cosa accadrà martedì nel dibattito aperto dal Presidente Conte. Diciamo no a qualsiasi ipotesi di Governo pasticciato e di". Lo scrive su Facebook il segretario del Partito democratico,. "Continuo a pensare - aggiunge- che aprire dibattiti sufuturi prima che quello in carica cada sia un errore. Nasconde il dato politico di fondo: l'esperienza del governo populista è fallita. Il Pd è pronto per andare alle elezioni e proporre un'idea diversa rispetto al Paese dell'odio e in questo senso si sta organizzando".

