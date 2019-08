L’indie è morto Il pop si è preso i Thegiornalisti | Coez | Gazzelle e Calcutta | non

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019) L’indie è. Detta così può sembrare una affermazione pesante e perentoria, ma il vento nell’ultimo anno è decisamente cambiato, come ha notato anche il rapper Salmo: “Torneremo alla musica di vent’anni fa”. Gli artisti “alternativi”, alla fine sono rimasti in pochissimi. Molti hanno subito il richiamo magico delle major discografiche, delle grandi agenzie Live e di progetti ad hoc in grande stile. Del resto lo dicevano anche i latini “pecunia non olet”, ossia “i soldi non hanno odore”. La scia “magica” esplosa nel 2015 si sta forse già esaurendo, in piedi a testa alta sembra rimasta solo la trap che, per ora, non mostra segni di cedimento. E così succede che a riempire i palazzetti, in un momento di crisi temporanea per i Live, soprattutto per alcuni Big della musica italiana, sono(ma non ditegli che è una star pop, perché tutto questo ...

