Ismaele La Vardera a Nadia Toffa ' ' Dio non è cattivo' | che domanda per la mia fede!'

Le Iene - aggrediti Ismaele La Vardera e operatore durante riprese servizio a Palermo : Ismaele La Vardera e il suo operatore sono finiti in ospedale dopo un'aggressione a Palermo. Lo riferisce Mediaset. L'inviato de Le Iene stava indagando sui 'furbetti' che percepiscono il reddito di cittadinanza pur non avendo i requisiti, quando è stato aggredito con calci e pugni. L'azienda esprime solidarietà nei loro confronti e annuncia che il servizio andrà in onda nella prossima stagione del programma di Italia 1:Sono stati aggrediti ...