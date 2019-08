Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 16 agosto 2019) Non mancano le segnalazioni oggi 16in merito a presunti. Come avvenuto ad inizio mese, infatti, la nota app legata al mondo dei social network non sie non, anche se probabilmente ci sono delle differenze da tenere in considerazione rispetto a quanto emerso un paio di settimane dal nostro articolo. Come stanno esattamente le cose questo venerdì? Perché ad alcuni si presenta il malmento appena descritto e ad altri no? Un'idea me la sono fatta. Idel 16legati allaal momento dell'apertura dell'applicazione potrebbero essere figli dell'ultimo aggiornamento. E qui mi rivolgo indistintamente al pubblico iOS e Android (anche se le anomalie appaiono più frequenti nel secondo caso), con la necessità di fare qualcosa prima che gli sviluppatori mettano una pezza a questa anomalia. Ad esempio, provate ...

OptiMagazine : Il 16 agosto problemi Instagram che non funziona e non si apre: schermata bianca, le soluzioni… - donalubri : RT @TarabellAlberto: @Vittoriana14 @AlbertoBagnai @giuliocai Per capire la situazione politica italiana e i problemi di fiducia al governo… - diegomeloni : RT @TarabellAlberto: @Vittoriana14 @AlbertoBagnai @giuliocai Per capire la situazione politica italiana e i problemi di fiducia al governo… -